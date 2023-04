Call of Duty: Modern Warfare II je nyní částečně zdarma!

Pokud patříte mezi fanoušky videoher – ať už na PC či na konzolích -, herní sérii Call of Duty vám zcela určitě nemusíme představovat. Jedná se totiž bez jakékoliv nadsázky o jednu z nejznámějších, ne-li úplně tu nejznámější herní sérii na světě. A není se příliš čemu divit. Call of Duty totiž zdobí od nepaměti skvělá grafika, parádní hratelnost, poutavý příběh a spoustu dalších prvků, díky kterým je radost hrát. O to víc potěší, že se u příležitosti vydání třetí sezóny pro bezplatné Call of Duty: Warzone nyní Activision rozhodl, že až do 26. dubna zpřístupní na konzolích i počítačích zcela zdarma multiplayer nejnovějšího Call of Duty: Modern Warfare II.

Jestli si chcete multiplayer nejnovějšího dílu Call of Duty zahrát (což byste rozhodně měli, protože obsahuje 10 map a 12 módů, díky čemuž je o zábavu na dlouhé hodiny postaráno), získání přístupu do hry je velmi jednoduché. Na konzolích se totiž stačí buď „proklikat“ přes úvodní nabídku Call of Duty: Warzone, která vás na bezplatný multiplayer Modern Warfare II nasměruje (samozřejmě je ale třeba jej před hraním stáhnout), nebo si v herním obchodě vyhledejte Call of Duty: Modern Warfare II a poté zvolte přímo možnost bezplatného stažení multiplayeru z nabídky edic. Co se pak týče PC, zde je taktéž třeba se „proklikat“ přes Warzone. Bohužel, přímé linky ke stažení tentokrát Activision nenabízí.

Plnou verzi Call of Duty: Modern Warfare II se singleplayerovou kampaní můžete zakoupit zde