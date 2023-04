Výkonný laptop Lenovo ThinkBook 16+ nyní pořídíte za méně než polovinu

Komerční sdělení: Hledáte výkonný a moderní laptop? Pokud ano, pak pro vás máme perfektní tip! V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout úžasná akce u ověřeného prodejce Tomtop.com, kde si můžete přijít na oblíbený Lenovo ThinkBook 16+ za zcela bezkonkurenční cenu. Ta totiž klesla o více než polovinu! Pojďme se proto společně zaměřit na tento model a ukázat si, co všechno vlastně nabízí.

Lenovo ThinkBook 16+

Tento laptop má rozhodně co nabídnout. Už jen na první pohled totiž potěší svým vytříbeným designem a nízkou hmotností, což z něj dělá ideálního parťáka na cesty. Tloušťka jeho těla totiž činí pouhopouhých 16,5 milimetrů. U designu jako takového to ale samozřejmě ještě nekončí. To nejdůležitější se totiž skrývá uvnitř. V jeho útrobách tepe výkonný procesor AMD R5-6600. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že by se laptop zalekl jakékoliv činnosti. S tím jde ruku v ruce i jeho povedený 16″ IPS displej s 2,5K rozlišením. Právě kombinace skvělého výkonu a větší kvalitní obrazovky z laptopu dělá skvělé zařízení pro práci.

Fotogalerie Lenovo ThinkBook 16 3 Lenovo ThinkBook 16 1 Lenovo ThinkBook 16 2 Lenovo ThinkBook 16 4 Lenovo ThinkBook 16 5 Vstoupit do galerie

Na výkonu má zásadní podíl i 16 GB operační paměti RAM typu LPDDR5. Co se pak týče samotného úložiště, v tomto případě se bavíme o 512GB SSD disku. Stejně tak nesmíme zapomenout zmínit ani grafickou kartu AMD RADEON 660M či již nainstalovaný operační systém Windows 11.

Nyní s 52% slevou!

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, momentálně si můžete Lenovo ThinkBook 16+ pořídit za zcela bezkonkurenční cenu! Ta totiž klesla o více než polovinu, konkrétně tedy o 52 %, na pouhopouhých 899,97 € (včetně dopravy a DPH). Jelikož se navíc objednávky odesílají z evropského skladu, můžete také počítat s doslova bleskurychlým doručením. S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce je totiž časově i početně omezená!

Lenovo ThinkBook 16+ zakoupíte se slevou zde