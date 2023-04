Štve vás výrazně vyčnívající foťák iPhonů? Pak vás iPhone 15 Pro Max potěší

Časy, kdy dokázal Apple zarovnat fotoaparát se zbytkem zad iPhonu do jedné roviny jsou již dávno pryč. Foťáky ze zad iPhonů totiž vyčnívají již od modelu 6, který byl světu představen téměř před devíti lety, a od té doby je tento trend čím dál výraznější. Přesný leaker ShrimpApplePro však tvrdí, že mu nyní chce Apple do jisté míry vystavit stopku.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku fotoaparat iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iphone15and15pro-1.png Výškový rozdíl mezi iPhone 15 a iPhone 15 Pro iphone15and15pro.png iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature-2 iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 2.png iphone 15 Plus 6.png iPhone-15-Cyan-and-Magenta-Feature-2 iphone 15 Plus 1.png Vstoupit do galerie

Zdroje leakera zjistily z dodavatelského řetězce konkrétně to, že fotoaparát chystaného iPhonu 15 Pro Max má z jeho zad vyčnívat zhruba o 10 % méně než tomu bylo u loňského modelu a to i při započtení mírného zvětšení tloušťky. Bavíme se sice o ubrání desetin milimetru, nicméně i tento krok rozhodně potěší, jelikož svědčí o tom, že doba neustálého růstu foťáků je možná u konce. Pokud vás pak zajímá to, jak Apple zúžení fotomodulu docílil, odpověď je jednoduchá – díky nasazení periskopického teleobjektivu. Právě nový typ teleobjektivu totiž ve výsledku umožnil to, aby byl fotomodul „poskládán“ jinak a tím pádem mohl být více zapuštěn do těla. Bohužel, co však Apple „nahnal“ na redukci vyčnívání, to ztrácí na šířce a výšce fotomodulu. Právě jeho rozměry totiž brání k jeho nasazení do 6,1″ iPhonu 15 Pro, takže si méně vyčnívající fotoaparát minimálně letos užijí jen majitele největších a nejdražších iPhonů.