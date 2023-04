Recenze Epico Multifunctional Laptop Power Bank: Perfektní powerbanka pro MacBook

Řada lidí má ke svým telefonům takzvané powerbanky, které se dokážou v okamžiku potřeby postarat o nabití zařízení a znatelné prodloužení jeho výdrže. Jedná se tak o ideální doplněk pro ty, kteří například cestují, častokrát se přesouvají mezi více lokacemi, pro studenty a mnoho dalších. Proč se ale omezovat jen na mobilní telefony, když máme k dispozici modely, které si hravě poradí i s napájením našich laptopů?

Do redakce nám nedávno dorazila skvělá powerbanka Epico Multifunctional Laptop Power Bank, která hned na první pohled zaujme svou obrovskou kapacitou a možností napájení laptopů či jiných zařízení. Tím to ale rozhodně ještě nekončí. Možnosti jsou totiž daleko rozsáhlejší. Pojďme si proto společně posvítit na toto zařízení, ukázat si jeho schopnosti a shrnout, zdali se vlastně vyplatí. Už dopředu vám ale prozradíme, že má powerbanka rozhodně co nabídnout.

Oficiální specifikace

Než se pustíme do našeho testování, pojďme si ve stručnosti shrnout, co tento kousek vlastně nabízí. Specifikace udávané výrobcem totiž rozhodně potěší a hned na první pohled je patrné, že se nejedná o jen tak ledajakou powerbanku. Tento kousek je hned z počátku nápadný svým o kousíček větším tělem, což má své důležité opodstatnění – Epico Multifunctional Laptop Power Bank totiž disponuje kapacitou 26 800 mAh. Jedná se tedy o vysokokapacitní model, s jehož pomocí hravě dobijete váš telefon hned několikrát.

K tomu pak slouží hned čtyři výstupní konektory. Nachází se zde 2x USB-C a 2x USB-A s technologií Qualcomm Quick Charge, díky čemuž jejich výstupní výkon dosahuje až 18 W. O něco zajímavější je to ale v případě zmiňovaných USB-C konektorů. Díky USB-C Power Delivery jeden z nich, který zároveň funguje jako vstup, nabízí výkon až 100 W, zatímco druhý, čistě výstupní port, nabízí 27 W. Powerbanka také podporuje bezdrátové nabíjení s využitím standardu Qi.

Jak navíc ze samotného názvu vyplývá, tato powerbanka je určena i pro laptopy. Proto také nechybí tradiční DC port s výstupním výkonem až 72 W. Jeho proud konkrétně činí 3 A, zatímco elektrické napětí si lze přizpůsobit v rozsahu od 12 V až do 24 V. V tomto případě samozřejmě záleží na konkrétním laptopu. DC výstup lze navíc použít i k dobití autobaterie. K tomu se ale dostaneme až později. V závěru pak ještě za zmínku stojí rozměry. Ty činí 111 x 155 x 25 milimetrů, přičemž co se týče hmotnosti, powerbanka váží skvělých 557 gramů.

Balení a design

Zcela upřímně musíme uznat, že powerbanka Epico Multifunctional Laptop Power Bank příjemně potěší už jen svým balením. Uvnitř krabice se totiž nachází nejen samotná powerbanka, ale také další nutné kabely. Konkrétně se jedná o USB-C/USB-C kabel, DC/DC kabel a v poslední řadě i adaptér do zapalovače auta, který zároveň poslouží jako výstup pro dva USB-A konektory. Co se pak ještě týče samotné krabičky, u ní musíme rozhodně pochválit její jednoduchý design. Hned na přední straně totiž můžeme vidět všechny důležité informace – od samotného designu, přes kapacitu, až po nejdůležitější funkce. Uvnitř pak nechybí ani jednoduchý a stručný návod.

Z hlediska designu powerbanka velice příjemně potěší. Výrobce totiž vsadil na krásně čisté bílé provedení. Rád bych udělil plusový bod i za samotný tvar. Častým problémem kapacitnějších powerbank totiž je, že jsou zkrátka až přespříliš masivní, což s sebou může přinášet různé problémy a komplikace. Epico proto přichází s trošku odlišným přístupem. Aby produkt nebyl tak tlustý, je naopak o něco větší do šířky. Upřímně se v mých očích jedná o perfektní řešení – Epico Multifunctional Laptop Power Bank lze s takovou hravě schovat například do batohu, kde tím pádem ani nezabere moc místa.

Pojďme si také ještě popsat pozice jednotlivých prvků. Z horní strany na nás čeká logo společnosti Epico, dioda indikující nabíjení a malé plusko, které určuje prostor určený k bezdrátovému nabíjení. Zbytek se pak nachází na boční straně. Zde totiž najdeme tlačítko pro zapnutí či nastavení, LED displej, který informuje o stavu nabití samotné powerbanky, a jednotlivé konektory, které jsme si už zmínili výše.

Testování

Nyní nám už nezbývá nic jiného, než se ponořit přímo do akce. Jak tedy Epico Multifunctional Laptop Power Bank obstojí v praxi?

Dobíjení telefonů a laptopů

Když vezmeme v potaz poměrně masivní kapacitu, tak zcela zásadním benefitem je, že s pomocí powerbanky dokážeme hned několikrát nabít náš telefon, případně můžeme nabíjet hned několik zařízení zároveň. Co je však pro mě jakožto studenta, který se denně pohybuje mezi budovou fakulty, domovem a kanceláří, zcela klíčové, je schopnost pro nabití mého MacBooku. Jak už jsme ostatně zmínili výše, ani v tomto ohledu tento model rozhodně nestrádá, ba právě naopak. Disponuje totiž dvěma výstupy USB-C Power Delivery s výkonem až 100 W, díky čemuž by si hravě poradil i s napájením 16“ MacBooku Pro. Nabíjení mého Airu je tak pro něj naprostou banalitou.

Díky vysoké kapacitě o hodnotě 26 800 mAh mi tak powerbanka propůjčuje dostatek energie nejen pro nabití telefonu, ale také mého MacBooku Air. A to hned několikrát. Zároveň MacBook není vůbec žádnou podmínkou. Díky poměrně univerzálnímu DC konektoru lze powerbanku použít pro napájení řady dalších laptopů. V tomto ohledu se však může lišit potřebné napětí (udávané ve voltech). Záleží totiž na konkrétním notebooku a jeho potřebách. Jak už jsme zmínili výše, v případě Epico Multifunctional Laptop Power Bank si jej lze upravit. K tomu stačí zmáčknout zapínací tlačítko a držet jej po dobu dvou sekund. Následným klikáním lze pak mezi napětím přepínat.

Dobití autobaterie

Jak už jsme tedy popsali, základní funkce zvládá powerbanka doslova na výbornou, obzvláště když zohledníme její parádní výkon, velkou kapacitu a hned pětici výstupních konektorů. U toho to však ještě nekončí. Pojďme si proto načrtnout modelovou situaci. Jsme například na výletě autem a z důvodu vybité autobaterie zůstaneme mimo civilizaci. V takovém případě nás může napadnout zavolat asistenční služby, nebo některého z přátel. Přesně v tomto okamžiku však ale dokáže pomoci i Epico Multifunctional Laptop Power Bank, která prostřednictvím DC portu dokáže zajistit dostatek energie pro nastartování motoru vozidla.

Abychom mohli powerbanku použít k nastartování automobilu, je potřeba pětkrát zmáčknout zapínací tlačítko, čímž se rozsvítí dioda u ikonky autobaterie. Následně stačí zasunout adaptér do zapalovače ve vozidle, připojit DC konektor k powerbance a máme prakticky hotovo. Doba potřebná k nabití baterie auta se však liší (dle zdvihového objemu a baterie), ale obecně jde o zhruba více než 35 minut.

Resumé

Sečteno podtrženo, Epico Multifunctional Laptop Power Bank je doslova nenahraditelným pomocníkem, který se nejen že dokáže postarat o dobití prakticky celé vaší výbavy – od iPhonu, přes AirPods, až po MacBook – ale dokonce vám v případě potřeby pomůže s nastartováním vozidla s vybitou autobaterií. Právě proto si od nás tato powerbanka jednoznačně vysloužila plný počet bodů. Velice příjemně totiž překvapí už jen svým designem. Když k tomu pak ještě přidáme prvotřídní možnosti a dechberoucí kapacitu, pak je to poměrně jednoznačné.

Upřímně se tato powerbanka stala prakticky okamžitě nepostradatelnou součástí mé výbavy. Ať se totiž vydám kamkoliv, mám tak jistotu, že nebudu postrádat energii. A to ani na jednom ze zařízení z mé výbavy.

