Apple spustil vlastní spořicí účet

Apple již dávno není jen o iPhonech, iPadech, Apple Watch či Macích. Už řadu let se totiž snaží prosadit ve finančním světě a jak se zdá, z tohoto plánu nemá zatím chuť vycouvat. Po uvedení Apple Card před několika lety či nedávném spuštění odložených plateb totiž spustil před pár hodinami i vlastní spořicí účet propojený samozřejmě s Apple Card. Bohužel, jak je u jeho finančních služeb zvykem, k dispozici je jen a pouze v USA.

Ačkoliv se spořící účet svázaný s Apple Card tváří na první pohled tak, že je provozován Applem, pravdou je, že peníze spravuje banka Goldman Sachs, jak tomu je i u celé Apple Card. Uživatelé si mohou přes aplikaci nastavit výši spoření a celou řadu dalších možností s tím, že úroková sazba je u tohoto spořícího účtu nastavena na vcelku příjemných 4,15 %. Jen pro zajímavost, inflace v USA je nyní na zhruba 6 %, takže peníze na spořícím účtu Applu budou díky nastavenému úroku ztrácet hodnotu relativně pomalu.

Co se týče dalších detailů nového produktu Applu, uživatelé si mohou na spořící účet vložit maximálně 250 000 dolarů s tím, že si vše mohou samozřejmě dále převádět na Apple Pay Cash či na své další účty. U převodů „ven“ nicméně Apple upozorňuje na to, že proces zabere jeden až tři dny a tudíž s tím musí uživatelé dopředu počítat. Fajn je nicméně to, že spořící účet nabízí Apple zcela zdarma a bez nutnosti minimálních měsíčních vkladů či minimálního zůstatku. Rozhodně se tedy nejedná o jakkoliv agresivní produkt. Bohužel, my si o něm můžeme nechat stejně jako zbytek světa jen zdát.