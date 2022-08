Apple Card slaví 3. narozeniny, stále je však jen pro vyvolené

Je tomu skoro až k nevíře, ale od “spuštění” kreditní karty Apple Card uplynuly v těchto dnech 3 roky. Její pilotní provoz byl totiž spuštěn 6. srpna 2019 s tím, že o 2 týdny později byla Apple Card uvolněna všem zájemcům. Tedy skoro všem. Právě její dostupnost totiž i nadále vzbuzuje v mnoha uživatelích pořádnou pachuť.

Když Apple v roce 2019 Apple Card světu představil, nechal se slyšet, že bude zprvu dostupná jen na území USA, ale že se do budoucna počítá i s jejím rozšířením mimo ně. Ani tři roky po jejím startu však bohužel jinde než v USA nefunguje a nezdá se ani, že by tomu mělo být v dohledné době jinak. V roce 2019 se sice ještě její rozšíření do jisté míry zdálo poměrně reálné, jelikož sám Cook na návštěvě Německa potvrdil, že chce Apple Card rozšiřovat a nyní řeší bankovní předpisy v jiných zemích než USA, s odstupem času se však tato slova jeví do značné míry jako planá. Apple Card jako taková navíc pomalu ale jistě upadá v zapomnění, jelikož její popularita není ani v USA alespoň dle dostupných informací vyloženě obří. Možná i proto se tak Apple do rozšiřování Apple Card po světě už nehrne, přestože by to teoreticky už jít mohlo. A co vy, ocenili byste možnost platit jablečnou kreditkou s řadou cashbacků i u nás?