Skryté funkce v iPhonu, o kterých jste možná nevěděli

Spuštění fotoaparátu poklepáním

iPhone nabízí hned několik relativně rychlých způsobů spuštění fotoaparátu, někdy by se ale hodilo rychlé, jednoduché gesto. Co takhle poklepání na zadní část iPhonu? Pokud chcete na vašem iPhonu aktivovat spuštění fotoaparátu poklepáním na jeho zadní stranu, zamiřte do Nastavení -> Zpřístupnění – > Mobilita a motorika. Klepněte na Dotyk -> Klepnutí na zadní stranu, a vyberte, zda chcete fotoaparát aktivovat jednoduchým nebo trojitým poklepáním.