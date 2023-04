Xiaomi Mi Band 8 dorazí již příští týden. Zčásti bude unikátem, zčásti kopií Apple Watch

Ačkoliv má Xiaomi oficiální premiéru nové generace svého fitness náramku Mi Band 8 naplánovanou až na úterý 18. dubna, jeho designem se tak úplně netají. Jednak totiž po sociálních sítích již kolují propagační fotky tohoto náramku a jednak se jej nebál poodhalit ani zakladatel Xiaomi Lei Jun na svém profilu na Weibu, tedy jakési čínské obdobě amerického Twitteru. Díky tomu si tak můžeme udělat minimálně o designu udělat obrázek již nyní. Ostatně, prohlédněte si jej sami skrze galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete vidět, Xiaomi má v plánu se i u osmé generace jeho smart náramku přidržet léty prověřeného tvaru a designu. Velmi zajímavé je nicméně to, že zatímco v minulosti prezentoval výrobce své Mi Bandy primárně se silikonovým řemínkem a kladl tak ve výsledku důraz primárně na jejich tělo, letos se rozhodl jej ukázat s celou řadou řemínků. Skoro se tak až chce říci, že inspirace Applem je zde naprosto neoddiskutovatelná, jelikož to byl právě on, kdo zavedl do světa smart watch trend s jednoduše vyměnitelnými řemínky, díky čemuž lze elektroniku přizpůsobit outfitu uživatele či zkrátka „jen“ příležitostem, při kterých je elektronika nasazena. Důraz na řemínky tedy bude u Mi Bandu 8 zřejmě velmi velký.

To však není ani zdaleka vše. Produktové fotky totiž odhalily, že má Xiaomi v plánu propagovat Mi Band 8 i coby chytrá náhrdelník. Na jedné z propagačních fotek je totiž zavěšen zřejmě na koženém proužku na krk. Dá se tedy říci, že využívání Mi Bandu 8 dostane z tohoto úhlu pohledu nový rozměr, byť je jedním dechem třeba dodat, že kvůli tomu, že nebude náramek přitisknut na kůži přijde prakticky 100% o řadu svých zdravotních funkcí v čele s monitoringem tepové frekvence a tak podobně. Na všechny detaily si nicméně budeme muset počkat do příštího týdne.

