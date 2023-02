Recenze Xiaomi Smart Band 7 Pro: Přivítejte nového krále fitness náramků

Nositelného příslušenství je dnes celá řada a jen těžko se v tomto segmentu někdo pořádně orientuje. Zvláště to platí u levnějších chytrých náramků. Xiaomi se svou řadou Smart Band je ale v daném odvětví jakýmsi průkopníkem. Já osobně jsem velkým fanouškem těchto produktů a až na 1. a 3. generaci jsem na ruce nosil všechny. Xiaomi se nyní rozhodlo mírně odbočit ze zaběhlých kolejí a představilo Smart Band 7 Pro, což je na první pohled jakýsi hybrid chytrého náramku a hodinek. Za cenu okolo dvou tisíc korun uživatel dostane velmi pěkné příslušenství se zajímavými funkcemi a dobrou výdrží baterie. Pojďme se ale na nový kousek do rodiny náramků od Xiaomi podívat podrobněji.

Obsah balení a technické specifikace

Balení se po designové stránce od předchozích generací příliš neliší. I nyní dostanete do rukou tmavě šedou krabičku, na jejíž přední straně je k vidění design náramku. Boční a zadní strana patří mírnému výčtu technických specifikací. V krabičce naleznete kromě náramku taktéž manuály a nabíjecí kolébku, která není kompatibilní s přechozími generacemi.

Nyní ale pojďme mrknout podrobněji na nový Xiaomi Smart Band 7 Pro po stránce technických specifikací. Jako první vás zaujme především podstatně větší displej. Jedná se o dotykový barevný 1,64″ AMOLED displej s rozlišením 280 × 456 pixelů (jemnost 326 ppi) a jasem až 500 nitů. Samo Xiaomi uvádí, že oproti klasické 7. generaci je zde až o 84 % větší viditelná plocha.

Bluetooth je ve verzi 5.2. Ze senzorů zde máme snímač srdečního tepu (se snímačem kyslíku v krvi), akcelerometr, gyroskop a snímač okolního světla. Ze zdravotní metriky se může náramek chlubit monitorováním srdeční frekvence, sledováním SpO 2 , monitoringem spánku, sledováním zdravotního stavu žen, monitorováním stresu a dechovými cvičeními. Samozřejmostí je také odolnost proti vodě (5 ATM). Novinkou je pak vestavěný GNSS s podporou systémů BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo a QZSS pro přesné určení polohy. Dále se může příslušenství chlubit více než 150 ciferníky a 110 sportovními aktivitami. Samozřejmostí je i podpora Always-On. Výrobce uvádí, že náramek vydrží na jedno nabití až 12 dní. Ve velkém ale bude záležet, jakým způsobem jej budete používat. Pokud nastavíte vyšší jas, Always-On a budete často používat GPS, dostanete se s výdrží klidně i na polovinu. Nabití pak trvá přibližně hodinu.

Design a prostředí

Na první pohled byste neřekli, že se jedná o náramek ze série Smart Band, a to kvůli obdélníkovému displeji. Materiál je ale zcela totožný. Hodinky jsou tedy vyhotoveny z plastu a v balení dostanete totožný pryžový náramek, který se někomu líbit nemusí. I nyní ale můžete zakoupit celou řadu různých náramků a přizpůsobit tak Xiaomi Smart Band 7 Pro k obrazu svému. Pokud jde o prostředí hodinek, to je velmi svižné. Swipnutím dolů zobrazíte notifikace, swipnutím nahoru se dostanete do menu. V „bocích“ pak máte notifikační centrum a počasí. Zde bych si dovolil mírnou výtku k ikonám. Menu je poměrně nepřehledné a při pohledu na ikony vás zprvu nenapadne, co se pod nimi skrývá. Budete tedy muset objevovat a zvykat si. Příchod notifikací je jinak zcela bezproblémový a hodinky zvládají i diakritiku. Na druhou stranu si nedovedou poradit s celou řadou emotikonů, což ale lze odpustit.

Fotogalerie Xiaomi Smart Band 7 Pro (2) Xiaomi Smart Band 7 Pro (4) Xiaomi Smart Band 7 Pro (5) Xiaomi Smart Band 7 Pro (10) Xiaomi Smart Band 7 Pro (11) Xiaomi Smart Band 7 Pro (12) Xiaomi Smart Band 7 Pro (13) Xiaomi Smart Band 7 Pro (14) Xiaomi Smart Band 7 Pro (15) Xiaomi Smart Band 7 Pro (17) Xiaomi Smart Band 7 Pro (19) Vstoupit do galerie

Aplikace

Jakmile náramek zapnete, vyskočí na obrazovce QR kód, díky kterému stáhnete aplikaci Mi Fitness, která je kompletně v češtině. Nyní je nutné provést jednoduchou registraci spočívající například v zadání pohlaví, výšky a hmotnosti. Aplikace jako taková je velmi povedená a přehledná. Na hlavní stránce jsou k vidění data o pohybu, stání, hladině kyslíku v krvi, míře stresu, krocích spánku apod. V aplikaci také budete upravovat ciferníky a spravovat aplikace. Kdo zkrátka dříve používal nějaké zařízení od Xiaomi, bude se v appce cítit jako doma.

Fotogalerie #2 Xiaomi Smart Band 7 Pro (1) Xiaomi Smart Band 7 Pro (2) Xiaomi Smart Band 7 Pro (3) Xiaomi Smart Band 7 Pro (4) Xiaomi Smart Band 7 Pro (5) Xiaomi Smart Band 7 Pro (6) Vstoupit do galerie

Vlastní používání

Xiaomi Smart Band 7 Pro přinesly to, po čem jsem dlouhé roky volal. A sice větší displej a přítomnost GPS. Převážně ale displej je to, oč tu kráčí. Když jsem dostal nějakou delší zprávu na předchozí generaci, byl jsem často nucen na náramek sáhnout a zprávu posunout tak, abych si ji mohl přečíst. To se zde pochopitelně tak často nestává, což rozhodně oceňuji. Displej se opravdu povedl a pokud k hodinkám koupíte za pár stovek kovový náramek, nastavíte slušný ciferník a „namixujete“ jas, mohou Xiaomi Smart Band 7 Pro působit dosti luxusně. Ciferníků je zde ostatně celá řada. Musíte ale poctivě vybírat, neboť většina ciferníků je s asijskou tématikou, které na úvodní obrazovce asi skutečně nechcete.

Co se měření zdravotních metrik týče, náramek v měření srdečního tepu a saturace kyslíkem drží krok s Apple Watch Series 7. Trochu skeptický jsem k aktivitám a přesnosti jejich měření. Věřil bych údajům o běhu, plavání či třeba cyklistice. Ale na kolik je Xiaomi Smart Band 7 Pro schopen měřit jezdectví na koni, plachtění, pilates, balet, kulečník či paragliding si neodvážím tipovat. Jakožto orientační měřidlo ale tato novinka poslouží opravdu velmi dobře. Baterii u hodinek jsem v mém případě nabíjel po 8 dnech, kdy mi zbývaly asi 4 %. Nepoužíval jsem Always-On displej a jas měl nastavený na maximum.

Fotogalerie #3 Xiaomi Smart Band 7 Pro (1) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 6 Xiaomi Smart Band 7 Pro (3) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 6 Xiaomi Smart Band 7 Pro (6) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 7 Xiaomi Smart Band 7 Pro (7) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 7 Xiaomi Smart Band 7 Pro (9) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 7 Xiaomi Smart Band 7 Pro (18) Xiaomi Smart Band 7 Pro a Xiaomi Smart Band 7 Vstoupit do galerie

Xiaomi Smart Band 7 Pro je opravdu lehký a po pár hodinách na ně zcela zapomenete. Umí se ale ozvat silnými vibracemi, jejichž intenzitu můžete na náramku přímo nastavit. Trošku škoda je, že jakmile nastavíte nějakou aktivitu, nemůžete dělat jiné úkony. Pokud tedy prošvihnete notifikaci, máte smůlu a musíte počkat, až s aktivitou skončíte. Konkrétně toto je ale neduh všech levnějších náramků a nebral bych to jako kritiku.

Resumé

Závěrem lze nový přírůstek do rodiny Xiaomi Smart Band jen chválit. Hodinky si udržely stále relativně nízkou cenu a přinesly GPS a senzační displej. Za cenu 2190 korun uživatel získá spolehlivý náramek se slušnou výdrží na jedno nabití, celou řadou ciferníků a jednoduchým ovládáním.

Náramek Xiaomi Smart Band 7 Pro můžete koupit zde