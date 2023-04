Výroba MacBooků má namířeno mimo Čínu

Závislost Applu na Číně se zmenšuje čím dál tím víc a jak se zdá, ještě nějakou dobu se ještě zmenšovat bude. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu Nikkei, dle kterých má Apple po částečném přesunu výroby iPhonů, iPadů, Apple Watch či třeba AirPods rozjednáno i částečné stěhování výroby MacBooků.

MacBooky jsou jedněmi z mála Apple produktů, které v současnosti vznikají jen v Číně. To chce ale Apple kvůli obavám z možného opakování scénáře z předešlých let, kdy čínské fabriky zavřely kvůli pandemii COVID-19 své výrobní linky, změnit. V posledních týdnech měl proto rozjet intenzivní jednání s výrobci v Thajsku , ve kterém již nyní stojí fabriky, které by měly být schopné požadavky Applu plnit. Pro kalifornského giganta je navíc důležité i to, že v Thajsku již vyrábí částečně Apple Watch, takže v zemi určité vazby má. A protože mu nedělá problém v zemi investovat i do výstavby zcela nových výrobních závodů, je pravděpodobné, že se mu s tamními výrobci podaří co nevidět domluvit na uzavření dohody a následné v zemi i spustit výrobu. Je však jasné, že nás od příchodu prvních MacBooků „Made in Thailand“ dělí ještě pěkných pár měsíců, ne-li let.