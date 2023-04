Přijde vám, že videoher s českou lokací ubývá? Přesvědčíme vás o opaku

Steam je zřejmě u nás nejpopulárnějším online obchodem s hrami. Českého hráče vždy potěší, pokud koupená a následně stažená hra má českou lokalizaci. Zvláště pak u her, které jsou náročnější na text (RPG). Může se tedy rozhodně i stát, že absence české lokalizace může hráče od koupě odradit. Jak na tom ale vlastně česká lokace ve hrách na Steamu je?

Níže můžete v galerii vidět grafy, které ukazují, jaký poměr her v knihovně Steamu má českou lokalizaci. Podíváme-li se na poměr vůči všem hrám, můžeme si všimnout, že česká lokalizace je přibližně u 3 % her. Na druhou stranu je tato statistika poněkud zkreslující. Databáze Steamu obsahuje velké množství i malých projektů, které jsou mnohdy pouze jen v angličtině a další jazyky si nemohou z finančních důvodů dovolit. Pokud se mrkneme na populárnější tituly, které mají více než 10 tisíc stažení, lze vidět, že poměr her s českou lokalizací se zvýšil na přibližně 6,5 %, což ale také není mnoho. V dalším grafu je pak k vidění konkrétní počet her. V roce 2022 bylo na Steamu 409 her s českou lokalizací. O rok dříve to bylo „pouze“ 345 her. Na jednu stranu lze říct, že skok o více než 60 her za rok je značný. Těžko ale odhadovat, o jaké tituly se jedná. Jak jste na tom vy? Preferujete ve hře českou lokalizaci, nebo vám stačí angličtina?