Tento řemínek k Apple Watch vám změří podíl vody, svalů, kostí i tuku v těle

Přestože vlastní Apple celou řadu patentů na chytré řemínky k Apple Watch, doposud nepředstavil ani jeden jediný. To, na co on zatím kašle, však převzali výrobci příslušenství, kteří v posledních několika letech již pár chytrých řemínků vydali. Vidět jsme mohli například řemínek s implementovanou kamerou pro videohovory či řemínek pro co nejpřesnější monitoring tělesných funkcí a celkově stavu těla. A právě na druhý typ řemínku se po letech opět zaměřila společnost AURA, která po premiéře svého Smart Strapu před dvěma roky nyní přichází s jeho nástupcem ve formě Strapu 2.

AURA Strap 2 toho zvládá skutečně spoustu. V první řadě je to měření procent tuku, svalů, bílkovin, vody a kostí ve vašem těle skrze speciální baterií poháněné senzory na řemínku. Tato data přitom neslouží jen coby informace pro uživatele, ale zejména k tomu, aby přes ně dokázaly hodinky pomocí aplikace pomáhat uživateli s tím, co potřebuje, respektive co si navolí, že by rád. Díky datům naměřených přes řemínek mu tedy mohou hodinky, respektive aplikace AURA v nich pomoci s hubnutím, přibíráním svalů nebo třeba jen udržováním zdravého životního stylu. Styl pomoci uživatelům je přitom velmi příjemný, jelikož se skládá z konkrétních rad typu omezte na xy dnů či týdnů sladkosti, vyhněte se té a té věci, nepřehánějte trénink, zvyšte tu a tu věc. Zkrátka a dobře, uživatel by měl díky hodinkám snadno pochopit, jakým směrem se má vydat, aby byla jeho snaha co nejefektivnější.

Přestože toho řemínek zvládá v kombinaci s doprovodnou aplikací skutečně mnoho, je překvapivě levný. Vychází totiž na 149 dolarů, tedy v přepočtu asi 3200 Kč. Řemínek jako takový je pak ze silikonu, který je k dostání v černé, červené a tmavě modré barevné variantě. Jen pro zajímavost, hloupé silikonové řemínky od Applu stojí 1490 Kč, což je na hloupý řemínek (myšleno bez smart funkcí) opravdu dost. Pokud vás tedy vyzkoušení něčeho inovativního na zápěstí láká a jste příznivci Apple Watch, AURA Smart 2 by vás mohla bavit.

AURA Strap 2 lze zakoupit zde