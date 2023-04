Technologické novinky, které mají na to letos způsobit ve světě revoluci

Předpovídat rozvoj technologií může být někdy ošemetné. Každý z nás má představy o tom, jak by se v budoucnu mohla po technologické stránce rozvíjet nejrůznější odvětví od lékařství přes průmysl až po energetiku. Jaké technologické novinky budou příznačné pro letošní rok?

Maso z tiskárny, baterie z písku

Steak pochází z krávy. Nebo ne? 3D tisk součástek, herních figurek a dalších předmětů dnes již nikoho nepřekvapí, izraelská společnost Redefine Meat se ale rozhodla jít ještě dál, a od roku 2020 se snaží dovést k dokonalosti 3D tisk „masa“ ze soji a hrachového proteinu. Jedním z důvodů, proč se čím dál více lidí přiklání k bezmasé stravě, je snaha o snížení uhlíkové stopy a ochrana životního prostředí. Pokusy o ekologickou šetrnost můžeme pozorovat také v oblasti technologií – skupině finských inženýrů se podařilo vyvinout baterie, které pro svůj provoz využívají odpadní písek, a které by mohly eventuálně posloužit jako alternativa k li-ion bateriím.

Revoluce v lékařství

Obrovský pokrok zaznamenává i medicína. Z tohoto pokroku by mohli těžit například pacienti s poškozením páteře. List Nature nedávno publikoval článek, ve kterém popisuje možnosti obnovení hybnosti s pomocí speciálních implantovaných elektrod, které s využitím umělé inteligence vysílají do mozku příslušné signály. Naděje svítá i pro ty, kteří utrpěli ztrátu nebo závažné poškození některé z částí těla. Na vzestupu je totiž speciální 3D technologie, která umožňuje „tisknout“ náhrady vybraných tělesných částí, které posléze postačí jen pokrýt kůží.

Kvantový internet a konečně létající auta

Létající auta jsou jakýmsi evergreenem, na který často přichází řeč v souvislosti s vizemi budoucnosti. Ještě donedávna jsme mohli sarkasticky prohlašovat, že jsme vždy doufali v létající auta, ale dočkali jsme akorát tak filtrů na TikToku. Letos by se to ale mohlo změnit. Čínský výrobce XPeng se na nedávné akci v Dubaji skutečně pochlubil létajícím vozem. Sériová výroba těchto aut by mohla být zahájena v nejbližších několika letech. Auta z uhlíkových vláken by měla pojmout minimálně dva pasažéry a na jedno nabití by mohla urazit vzdálenost přes 30 kilometrů.

S vizemi budoucnosti se pojí také kvantové počítače. Ty dokáží pracovat opravdu závratnou rychlostí a efektivně řešit i složité problémy. Přestože sestrojení kvantového počítače již není doménou science fiction, vědci je donedávna nedokázali smysluplně propojit. V únoru loňského roku však vědci z kalifornské univerzity zveřejnili případovou studii o vytvoření prototypu kvantové sítě.