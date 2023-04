Microsoft změní fungování jedné z nejikoničtějších kláves všech dob

Mysleli jste si, že v technologickém světě lze inovovat jen na poli softwaru? Chyba lávky. Microsoft má totiž v plánu změnit fungování jedné z nejikoničtějších kláves na klávesnici PC, tedy jinými slovy hardware.

Řeč je konkrétně o klávese PrintScreen nebo chcete-li Prt Scr, která slouží od svého prvopočátku před dobrými 30 lety k vytváření screenshotů nebo chcete-li snímků obrazovky, se kterými lze následně různě pracovat pomocí různých klávesových zkratek. A právě s těmi si chce Microsoft nyní pohrát. Zatímco nyní je totiž po stisknutí klávesy Prt Scr snímek „jen“ uložen do schránky, v nejnovější betě Windows 11 se po stisku této klávesy spouští nástroj Výstřižky, skrze který lze vytvořit například jen snímek části obrazovky a tak podobně.

Jelikož se jedná do jisté míry o výrazný zásah do ovládání počítače, minimálně tedy pro uživatele, kteří jsou Prt Scr zvyklí používat nynějším způsobem dlouhé roky, umožní Microsoft novinku ve formě aktivace Výstřižků deaktivovat a klávesu nastavit hezky „postaru“. Kdyby pak byl nyní feedback ze strany testerů bety Windows 11 příliš velký, je dokonce možné, že by se Microsoft pro změnu funkce klávesy ani neodhodlal. Nicméně vzhledem k tomu, že se ve výsledku jedná „jen“ o další možnost přizpůsobení, které bude uživatelsky nastavitelné, obecně se dá počítat s tím, že ze systému spíš nezmizí.