Dnes už se dávno ví, že záření z obrazovek může narušit zdravý spánek člověka. Za to je konkrétně zodpovědné modré světlo, které tak potlačuje produkci hormonu melatonin, někdy též přezdívaný jako hormon spánku. Ostatně právě proto se obecně doporučuje, abyste určitý čas před spaním nepoužívali žádná elektronická zařízení jako telefon, laptop či PC. Naštěstí se proti tomu lze různými způsoby bránit. V rámci operačního systému iOS například najdete funkci Night Shift, jejíž cílem je modré světlo redukovat. Nabízí se ale také podstatně efektivnější způsob spočívající v použití červeného světla.

Jak na iPhone nastavit červené světlo

Pokud chcete spolehlivě redukovat modré záření z obrazovek vašich iPhonů, máme pro vás praktické řešení. V takovém případě totiž můžete displej přepnout do červené barvy, čímž budete nejen že šetřit vaše oči, ale zároveň si tak dopomůžete na cestě za kvalitním spánkem. Pojďme se tedy krok po kroku podívat na to, jak na iPhone nastavit červené světlo. Ve skutečnosti je to totiž pohádkově snadné.

Otevřete Nastavení

Posuňte se o něco níž a přejděte do kategorie Zpřístupnění

Nyní sjeďte až na samotný konec a ze sekce OBECNÉ vyberte Zkratka zpřístupnění

vyberte Najděte možnost Filtry barev a klepnutím ji aktivujte – musí vedle ní být modrá fajfka

a klepnutím ji aktivujte – musí vedle ní být modrá fajfka Následně můžete Filtry barev přesunout úplně nahoru, podržením prstu na ikonce třech vodorovných čarách a potáhnutím

přesunout úplně nahoru, podržením prstu na ikonce třech vodorovných čarách a potáhnutím Následným trojitým zmáčknutím zapínacího tlačítka dojde k aktivaci režimu

Jakmile v nastavení aktivujete tuto možnost, je ještě nutné, aby byl displej přepnutý do červené barvy. Opět se ale nejedná o nic složitého a velice stručně si to můžeme shrnout v následujících krocích:

Otevřete Nastavení

Přejděte do kategorie Zpřístupnění

Ze sekce ZRAK vyberte možnost Displej a velikost textu

vyberte možnost Níže vyberte Filtry barev a následně je aktivujte

a následně je aktivujte Dole vyberte možnost Barevné tónování

Posuvníky Intenzita a Odstín přesuňte co nejvíce vpravo