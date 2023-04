Opera začíná na iPhonech nabízet VPN zcela zdarma

Služby VPN se u řady uživatelů těší velké popularitě, a to z různých důvodů. Tyto služby bývají ale obvykle zpoplatněné. Pokud ovšem patříte mezi jablíčkáře, kteří mají na svém iPhonu nainstalovaný internetový prohlížeč Opera, máme pro vás dobrou zprávu.

V návaznosti na program předběžného přístupu zavádí Opera svou bezplatnou VPN pro všechny uživatele iOS. Služba je dostupná přímo v prohlížeči iPhonu/iPadu, a Opera se tak stává prvním mobilním webovým prohlížečem, který poskytuje bezplatnou VPN na všech platformách. Tuto skvělou novinku oznámila Opera prostřednictvím oficiální tiskové zprávy.

„S přidáním služby VPN do systému iOS se Opera stává první společností, která v prohlížeči nabízí integrovanou bezplatnou VPN na všech platformách. Služba VPN od Opery nevyžaduje žádné předplatné, žádné přihlašování k účtu ani žádná další rozšíření – uživatelům stačí přepnout přepínač v hlavní nabídce a mohou v klidu surfovat, protože prohlížeč Opera se postará o to, aby byl provoz VPN šifrován a IP adresa byla soukromá.“ Pokud na iPhonu používáte Operu, klepněte v pravém dolním rohu na ikonku vodorovných linek a zvolte Nastavení. V horní části menu, které se vám zobrazí, by se vám měla zobrazit možnost aktivace VPN. V době psaní tohoto článku u nás VPN v rámci prohlížeče Opera k dispozici nebyla, je ale možné, že se tato funkce bude rozšiřovat teprve postupně.

Operu pro iPhone můžete stáhnout zde