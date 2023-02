Opera jako první na světe integruje umělou inteligenci přímo do prohlížeče

Internetový prohlížeč Opera bude jako první využívat umělou inteligenci. Tu se prohlížeč se základnou více než 350 milionů uživatelů chystá integrovat do bočního panelu. Konkrétně v něm najdeme zabudovaný ChatGPT, který umožní generovat stručné shrnutí článku, který aktuálně prohlížíte. Jedná se v podstatě o takový „výcuc“, který do odrážek napíše to nejdůležitější, co se v článku nachází. Funkce bude dostupná pod označením Shorten a Opera již zveřejnila i video ,které prezentuje, jak bude Shorten vypadat.

Tím by však plány Opera s AI neměly ani zdaleka končit, právě naopak. Petr Watterdal, který vede oddělení partnerství v Opeře prohlásil, že společnost je nadšna z možností, které jim AI dává a chtějí je využít v co největší míře. Opera již nyní plánuje integraci umělé inteligence i do dalších funkcí prohlížeče.