FBI varuje před používáním veřejných nabíječek

S bezpečnostními riziky se potkáváme stále častěji. Federální úřad pro vyšetřování Spojených států minulý týden varoval uživatele, aby se kvůli možnému ohrožení malwarem vyhýbali veřejným USB nabíjecím portům. Podle denverské pobočky FBI se veřejné nabíjecí stanice v hotelech, na letištích a v nákupních centrech mohou stát cílem malwarových útoků a jejich používání může představovat riziko. Informace byla zveřejněna na Twitteru prostřednictvím CNBC.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023