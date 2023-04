Vědci zachytili záhadný signál z vesmíru, může jít o obyvatelnou planetu

Lidstvo je možná zase o krok blíž objevení dalšího života ve vesmíru. Vědci z amerického institutu National Radio Astronomy Observatory totiž zachytili koherentní rádiový signál z cizí planety, což signalizuje, že by na ní mohl být život, nebo minimálně že by mohla být obyvatelná.

Signál, který vědci zachytili, není uměle vytvořený něčím živým, ale je „jen“ interakcí hvězdy s magnetickým polem planety. A právě magnetické pole je podle vědců klíčové k tomu, aby na dané planetě mohl být život, jelikož se jedná o štít proti vysokoenergetickým částicím a plazmatu, které vystřelují hvězdy včetně Slunce. Právě z toho vědci usuzují, že aby mohl být na jakékoliv planetě život, potřebuje podobný typ ochrany, což je nyní splněno. Co se pak týče dalších detailů ohledně planety, ze které signál dorazil, jednat by se mělo o YZ Cetib. Ta by měla být vzdálená zhruba 12 světelných let od Země a měla by být tvořena zejména kameny. Planeta tedy bude zařazena na seznam potenciálně obyvatelných a jak se bude lidstvo v průzkumu vesmíru zdokonalovat, je možné, že jí začne v budoucnu podrobněji zkoumat.