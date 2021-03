Vědci našli vodu na asteroidu

Vědcům se podařil senzační objev. Na asteroidu Itokawa totiž našli vodu a organické látky. Vzorek se podařil odebrat Japonské agentuře pro letectví a kosmický výzkum. Voda i organické látky nepochazí z mimozemského světa, nýbrž ze samotného asteroidu. Vědci z Royal Holloway z University of London naznačují, že asteroid se vyvíjel miliardy let začleňováním kapalného a organického materiálu. Tedy podobně jako tomu bylo v případě Země. Asteroid byl vystaven extrémnímu teplu (až 600 °C), dehydrataci a narušení struktury, ale podařilo se mu znovu se dovytvořit a rehydratovat pomocí materiálu, který zachytil během putování vesmírem. Studie tedy ukazuje, že asteroidy typu S (křemičité) mohou obsahovat surové složky života. V tomto směru se vědci zpravidla zaměřovali na asteroidy typu C (uhličité), které mají ze známých asteroidů nejvyšší zastoupení.