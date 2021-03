SpaceX v našich nočních hodinách provedla test svého dalšího prototypu vesmírné lodi Starship. Byť se šuškalo, že start by mohl proběhnout už po 19. hodině, nakonec se tak stalo až lehce po půlnoci. Test byl úspěšný. SN10 vzlétl do vzduchu a úspěšně přistál. Po několika minutách ovšem explodoval pravděpodobně kvůli úniku metanu. Pokud jste samotný let již nestihli, můžete si jej připomenout pod odstavcem.