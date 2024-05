V poslední době jsou velice populární remaky a remastery starších her. A pokud se to umí, jsou takové počiny velice vítány. Remaku by se měl podle spekulací dočkat i první díl Resident Evilu. Vyjít by měl v roce 2026, kdy tento titul oslaví 30 let. Před remakem se ale dočkáme ještě Resident Evilu 9, jenž by měl dorazit začátkem příštího roku.