NASA by měla hledat život na měsíci Saturnu, tvrdí vědci

Vědci vyslovili názor, kde by měla NASA hledat život. Podle zprávy zvané „Origins, Worlds, and Life: Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032“ by NASA v příštích 10 letech měla hledat život na Enceladu (měsíci Saturnu). Pod jeho povrchem je totiž značné množství slané vody (voda tvoří zhruba 50 % jeho objemu, přičemž průměr je asi 500 kilometrů). Vědci by tam rádi nechali vyslat sondu, která by nějaký čas kolem něj obíhala. Následně by na jeho ledovém povrchu přistála a celkem dva roky zkoumala jeho povrch. Pozorování by mělo směřovat taktéž na Uran, což ale vědci doporučovali již v minulém desetiletí.