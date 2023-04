Řešíte otázku, jak na iPhone zapnout hotspot, abyste se mohli připojit k internetu například na vašem Macu či jiném zařízení? Pak je tento návod přímo pro vás. iPhone lze totiž v okamžiku přepnout do takzvaného hotspotu, kdy dochází ke sdílení internetového připojení z mobilních dat. Telefon se tak začíná chovat jako tradiční Wi-Fi router. Prakticky jakékoliv zařízení s Wi-Fi se pak k němu může připojit a následně přistupovat k síti internet.

Jak na iPhone zapnout hotspot

Nyní už se ale pojďme podívat přímo do akce, respektive tedy na to, jak na iPhone zapnout hotspot. Celé je to nesmírně jednoduché a prakticky vám jen stačí navštívit Nastavení. Celý proces si však lze podstatně zrychlit, na což si posvítíme níže. Pojďme si tedy shrnout jednotlivé potřebné kroky.

Otevřete Nastavení

Přejděte do kategorie Osobní hotspot

Aktivujte možnost Povolit připojení ostatním

Níže pak ještě můžete nastavit Heslo Wi-Fi , které bude potřebné k připojení k vašemu hotspotu, případně nastavit fungování v rámci Rodinného sdílení

, které bude potřebné k připojení k vašemu hotspotu, případně nastavit fungování v rámci Následně stačí vzít vaše druhé zařízení se stejným Apple ID, zvolit Wi-Fi a v možnostech byste měli vidět váš hotspot

Zároveň je také nutné rozlišit, zdali je hotspot takzvaně zjistitelný či nikoliv. Toho lze dosáhnout přímo prostřednictvím Ovládacího centra, kdy tak můžete hotspot aktivovat i pro ostatní, aniž byste museli vůbec chodit do Nastavení. Pokud tedy již máte nastavené heslo a další detaily, můžete vše řešit ze zmiňovaného centra.

Otevřete Ovládací centrum

Rozklikněte nabídku s režimem letadlo a Wi-Fi, Bluetooth a Cellular připojením Na iPhonech s 3D Touch silněji přitlačte na tuto sekci Na iPhonech bez 3D Touch podržte prst chvíli na této sekci

Vpravo dole klepněte na možnost Osobní hotspot, čímž můžete přepínat mezi stavem Zjistitelné, nebo Není zjistitelné

Jak si tedy můžete povšimnout, celé je to nesmírně jednoduché. Ať už s nastavením či následnou aktivací si tak poradíte v řádu několika vteřin.