Kam dámy a pánové z Mercedesu přivezou svoje Amg One, tam zajíždí rekordy. Zatím jako poslední se o tom mohli přesvědčit Italové, když Amg One překonal dosavadní rekord na ikonické Monze. Kousek od Milána zajel Amg One čas 1:43:902, což je nejlepší čas, který kdy zajel jakýkoli vůz s homologací pro běžný provoz. Stejně tak na tom byl Amg One také na legendárním Nordschleife, kde se dostal na čas 6:35:183. Není se ostatně příliš čemu divit, když používá množství technologií z F1.