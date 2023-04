Základní iPhony se do dvou let dočkají jedné z největších vychytávek řady Pro

Základní iPhony se od řady Pro liší v celé řadě věcí počínaje materiálem rámečku, pokračujíce nyní přes procesor a konče displejem a jeho vlastnostmi. Právě na displej se však chce podle zdrojů analytika Rosse Younga Apple v nadcházejících letech u základních modelů co nejvíce zaměřit.

Zdroje Younga tvrdí konkrétně to, že do dvou let chce Apple u základních iPhonů nasadit podporu ProMotion, díky čemuž se obnovovací frekvence jejich displejů zvýší ze současných 60Hz až na 120Hz s tím, že se bude moci podle obsahu variabilně snížit a tím šetřit baterii. Dá se sice předpokládat, že Always-on na základní iPhony nedorazí a tudíž se obnovovací frekvence sníží maximálně na 10Hz namísto 1Hz, který nyní zvládají iPhony 14 Pro (Max), avšak už jen to, že se základní iPhony konečně dočkají navýšení obnovovací frekvence disleje je jistojistě dobrou zprávou. Ostatně, konkurenční – a leckdy podstatně levnější smartphony- disponují 120Hz či dokonce vyšší obnovovací frekvencí již dlouho, za což je Apple tvrdě kritizován. Doufejme proto, že se tohoto upgradu dočkáme už příští rok a ne až ten popříští, což se však dle zdrojů může stát.