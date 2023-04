Unikly další detaily o iPadech Pro (2024). Radost z nich mít nebudete

Zatímco na letošní rok Apple podle dostupných informací novou generaci iPadů Pro nechystá, v příštím roce má ze svého rukávu vytasit zřejmě nejzajímavější hardwarovou aktualizaci této řady posledních let. Změnit se totiž má jak design iPadů, tak například i typ displeje, díky čemuž bychom se měli dočkat výrazného zlepšení zobrazovacích schopností těchto produktů. Jak se však nyní podle nových informací leakera ShrimpApplePro zdá, krok kupředu nakonec nemusí být až tak velký, jak se na první pohled zdálo.

Zdrojům leakera se podařilo zjistit, že by měl mít Apple v současnosti již vytvořené celkem čtyři prototypy iPadů Pro (2024) osazené OLED displeji, na kterých si chce vyzkoušet vše, co pro ně má pro příští rok v plánu. A právě u OLED displejů je do jisté míry zakopaný pes. Zdroje leakera totiž tvrdí, že aby u jejich výroby Apple ušetřil, rozhodl se na ně nenasadit stejný typ panelů, který využívá u iPhonů, což se bohužel částečně odrazí i na jejich zobrazovacích schopnostech. Konkrétně jejich pozorovací úhly by měly být v porovnání s displeji iPhonů o poznání horší, kvůli čemuž tak má být na iPady příjemný pohled jen při přímém sledování displeje.

Jak již bylo zmíněno výše, k nasazení technicky horších OLED displejů než tomu je u iPhonů se Apple rozhodl kvůli snaze minimalizovat jejich výrobní cenu, která by jinak byla astronomická. Ostatně, už nyní se očekává mezigenerační cenový skok o dobrých 300 až 400 dolarů na modelu a stěží si proto lze představit, že by byla cena díky kvalitnějším OLEDům ještě vyšší. Nezbývá tedy než doufat, že i horší OLEDy dokáží uživatele navzdory vysoké ceně zaujmout.