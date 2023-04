Špatná zpráva: Philips Hue se podpory Matter hned tak nedočká

Smart Home nebo chcete-li chytrá domácnost se mezi lidmi těší v poslední době velké popularitě, která bude navíc prakticky 100% v nadcházejících letech jen a jen stoupat. Lví podíl na tom pak má mít nedávné spuštění univerzálního standardu pro chytrou domácnost ve formě Matter, na kterém se podíleli prakticky všichni velcí technologičtí hráči. Jeho hlavní devízou je to, že uživatelům odpadne starost z nekompatibility jejich produktů s nejrůznějšími Smart Home platformami, protože v budoucnu bude de facto jen jedna (tedy Matter), která si bude rozumět se vším dostupným – tedy Apple HomeKitem, Amazon Alexou a Google Assistantem. Háček je ale v tom, že zavádění Matter není tak rychlé, jak leckdo čekal.

Není tomu tak dávno, co pozastavení zavádění Matter oznámil přední výrobce příslušenství Belkin, který se nechal konkrétně slyšet, že musí nejprve promyslet, jakým směrem chce vlastně své Smart Home produktové portfolio ubírat. Nyní pak oznámil podobně nepříjemnou zprávu i Philips, který slíbil nasazení Matter u produktů Hue, které jsou nejen mezi jablíčkáři velmi oblíbené. Matter měl začít konkrétně podporovat Hue Bridge, který je de facto prostředníkem mezi smartphonem a chytrými Hue produkty. Ačkoliv bylo zavedení zprvu v plánu v prvním čtvrtletí letoška, Philips oznámil, že jej odkládá s tím, že jakmile bude známé datum vydání, samozřejmě jej obratem zveřejní. Zpoždění příchodu podpory Mattery na Hue Bridge tedy znamená, že s ním nebudou zařízení podporující právě Matter schopná komunikovat do doby, než tomuto standardu začne rozumět. Nezbývá tedy než doufat, že se Philipsu v tomto směru bude dařit a Matter dodá co nevidět.

