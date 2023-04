Apple nestíhá: Face ID pod displejem nabídnou až iPhony 17 Pro

Malá autentizační revoluce, která byla ještě před pár týdny předpovídána mnohými zdroji na příští rok, se u iPhonů nakonec konat nebude – tedy alespoň ne tak brzy. Velmi přesnému analytikovi a displejovému expertovi v jedné osobě Rossi Youngovi se totiž podařilo zjistit, že plány Applu na implementaci Face ID pod displej se přesouvají až na rok 2025 a tedy na iPhony 17 Pro.

Zdroje Younga tvrdí konkrétně to, že měl Apple skutečně zprvu v plánu vměstnat Face ID pod displej iPhonu již v příštím roce, aby rozšířil zobrazovací plochu telefonu a zároveň zlepšil jeho design, avšak kvůli problémům s vývojem se rozhodl tento plán raději odložit a potřebné technologie dotáhnout díky času navíc k dokonalosti. Tento upgrade by pak měl být zprvu dostupný jen pro řadu Pro s tím, že na základní iPhony by dorazil o pár let později. Zároveň stále platí, že na přední straně přeci jen malý průstřel v displeji zůstane, jelikož fotoaparát pod displej Apple skrýt ještě nezvládá a tudíž pro něj musí ponechat i nadále průzor.