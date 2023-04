Apple již brzy vydá iOS 16.4.1! Opraví v něm tyto otravné chyby

Vývojáři Applu pracující na operačním systému iOS mají v těchto dnech plné ruce práce. Podle důvěryhodného zdroje portálu MacRumors se totiž rozhodl kalifornský gigant narychlo připravit a vydat opravnou aktualizaci iOS 16.4.1, kterou na iPhonech uhasí problémy s funkčností aplikace Počasí spolu s problémy s WiFi, které se projevují neustálým vyžadováním zadání hesla. Zatímco na problém s Počasí nicméně narážíme „teprve“ pár dní, problémy s WiFi se objevují již od vydání iOS 16.4.

Zdroj výše zmíněného portálu sice neuvádí přesné datum vydání, nechal se však slyšet, že brzké vypuštění systému je pro Apple nyní prioritou a proto jej možná stihne „doručit“ už tento týden. Pokud se pak tak nestane, dočkáme se ho hned zkraje příštího týdne a to na všech kompatibilních iPhonech. Jednat se bude pravděpodobně o předposlední aktualizaci iOS 16, jelikož po ní by měla následovat už jen 16.5 coby finální verze, na které setrvají jablíčkáři až do veřejného vydání iOS 17. Nezbývá tedy než doufat, že poslední dvě verze iOS 16 v sobě budou obsahovat jen minimum chyb.