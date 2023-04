Apple chystá pro AirPods nabíjecí pouzdro s displejem pro ovládání hudby

Přijde vám současná podoba nabíjecího pouzdra pro AirPods nudná? Nejste sami, stejný názor má totiž zřejmě i Apple. Portál PatentlyApple si totiž všiml toho, že si kalifornský gigant zaregistroval velmi zajímavé patenty pojednávající o integraci dotykové obrazovky právě na stranu nabíjecího pouzdra pro AirPods.

Využití displeje na krabičce AirPods je zřejmě každému zcela jasné. Vzhledem k podpoře dotykového ovládání by totiž rád Apple i podle nákresu v patentu zobrazoval na displeji informace o zvucích přehrávaných přes sluchátka, tedy zejména o přehrávaných skladbách, spolu s ovládacími prvky pro přetočení či pozastavení přehrávání. Uživatel by tedy dostal do rukou další možnost, jak svá sluchátka ovládat, což by doplnilo stávající ovládání přes iPhone, Siri, nožky sluchátek a potažmo Apple Watch. Jak se navíc zdá, Apple by rád displej využil nejen k ovládání tlačítek, ale leckdy i coby prodlouženou ruku iPhonu pro zobrazení notifikací a tak podobně. Z napájecího pouzdra by se tak do jisté míry staly druhé Apple Watch, což by mohlo být poměrně zajímavé. Jelikož se však jedná o pouhý patent, je třeba mít na paměti, že k jeho realizaci nemusí ve výsledku nikdy dojít, ač by zrovna tento produkt byl uživatelsky poměrně zajímavý. Je však otázkou, kam by toto vylepšení vyhnalo cenu a potažmo jak by se podepsalo na výdrži pouzdra.