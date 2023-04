O Macy přestává být opět zájem, Apple musel přistoupit k zásadnímu kroku

Není tomu sice tak dlouho, co Apple řešil velký úpadek zájmu o Macy, a je tu další krizové období. Poté, co se mu podařilo jejich prodeje nastartovat představením čipů Apple Silicon a poměrně dlouhou dobu z jejich výhod těžit, totiž nyní stojí opět pod strmě klesajícími prodeji. A pád má být dokonce natolik výrazný, že donutil Apple k razantnímu kroku.

Zdroje korejského portálu The Elec tvrdí konkrétně to, že poptávka po Macích v posledních měsících loňského roku a na začátku letoška byla natolik špatná, že Apple zcela zastavil výrobu čipů M2, protože jich měl skladem daleko víc než kolik potřeboval pro uspokojení poptávky. O zhruba měsíc později měla být sice jejich výroba opět nastartována, nicméně podle dostupných informací běží stále takříkajíc na půl plynu, jelikož je meziročně nižší o dobrých 50 %. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že důvodem je dle všeho spíš celková situace ve světě nežli fakt, že by čipy řady M2 nedokázaly uživatele zaujmout. Svými technickými specifikacemi se totiž jeví opět více než dobře, avšak vzhledem k tomu, že Macy uživatelé obnovují jednak méně často než iPhony a jednak je současná ekonomická situace ve světě nepříliš dobrá, prodeje nových Maců s M2 stagnují. Nakolik se tato stagnace podepíše na finančních výsledcích Applu za uplynulé čtvrtletí nicméně ukáže až čas.