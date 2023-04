Komerční sdělení: Videa se na sociálních sítích těší stále větší popularitě, kdy je uživatelé častokrát upřednostňují před fotkami či psanými statusy. Ve finále je to poměrně jednoduché. Videa jako taková mohou sloužit hned k několika účelům, a to od pobavení, přes studium, až po odpočinek. Co když si ale některé z videí chcete stáhnout a ukázat jej například vašim přátelům?

V takovém případě můžete poměrně narazit. Sociální sítě vám v drtivé většině případů neposkytnou možnost pro okamžité uložení, kvůli čemuž na celou situaci musíte tak trošku jinak. V tomto článku se proto zaměříme na to, jak stáhnout YouTube video na Mac, případně jak stáhnout videa i z jiných sociálních sítí. Ve skutečnosti se totiž nabízí více možností.

EaseUS Video Downloader

V první řadě si pojďme posvítit na velice populární aplikaci EaseUS Video Downloader. Jak už samotný název napovídá, tento software slouží pro stahování nejrůznějších videí a je k dostání pro platformy Windows a Mac. Jedná se o poměrně praktického pomocníka, s jehož pomocí si můžete stáhnout videa nejen z YouTube, ale také z dalších sociálních sítí jako TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Dailymotion a mnoha dalších. Zároveň vyniká i svou jednoduchostí a uživatelským prostředím. Zjednodušeně řečeno, stačí zadat odkaz a máte prakticky hotovo.

Určitě ale nesmíme zapomenout zmínit hlavní přednosti tohoto řešení. EaseUS Video Downloader totiž dokáže stahovat videa z více než 1000 webových stránek, a to podstatně rychleji než alternativní metody. Zároveň se nemusíte omezovat jen na videa jako taková. Například z YouTube dokáže stáhnout klidně i celé playlisty či kanály, dokonce rovnou ve formátech, které preferujete. Stejně tak nechybí možnost pro stažení v jakémkoliv formátu v rozlišení až HD/4K Ultra HD.

U pouhého stahování videí ze zmiňovaných sociálních sítí to každopádně ještě nekončí. Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste narazili na pěkné video, ale chtěli jste z něj získat pouze zvukovou stopu. I v tomto případě se nabízí adekvátní řešení. Program totiž dokáže vzít video a posloužit jako MP3 konvektor. Vy tak získáte přímo jen audio ve formátech MP3 nebo WAV. Stejně tak EaseUS Video Downloader dokáže stáhnout i náhledový snímek videa či titulky v předem vybraném jazyce. To nejlepší na tom je, že je software k dostání zcela zdarma.

Jak stáhnout YouTube video na Mac s EaseUS Video Downloader

Samotné možnosti programu však nyní nechme stranou a pojďme se podívat přímo do akce. Nyní se proto zaměříme na to nejdůležitější aneb jak stáhnout YouTube video na Mac s EaseUS Video Downloader. Jak už jsme zmínili výše, aplikace nabízí nesmírně jednoduché uživatelské prostředí a s celým procesem si poradí doslova lusknutím prstu.

Krok 1: Z oficiálních webových stránek si stáhněte a následně nainstalujte EaseUS Video Downloader na váš PC/Mac.

Krok 2: Jakmile aplikaci spustíme, můžete se překlikávat mezi třemi kategoriemi – Quick Search, Downloader, Video to MP3 – které určují, co vlastně budete dělat. V tomto ohledu záleží na vás. Prostřednictvím Quick Search můžete vyhledávat přímo v rámci YouTube (či jiné sociální sítě), potřebné video si najít a pokračovat dále.

V případě sekce Downloader je to o něco rychlejší. Tuto možnost totiž použijeme v případě, kdy jdeme stáhnout přímo konkrétní video a máme jeho odkaz. V takovém případě totiž stačí odkaz vložit (klávesovou zkratkou CMD+V) a můžeme pokračovat.

Krok 3: Po výběru videa a potvrzení jeho stažení dojde k jeho analýze. Následně se zobrazí nesmírně důležité okno, které se ptá na kvalitu typ výsledného souboru a kvalitu. V tomto ohledu si můžeme vybrat, zdali si video přejeme uložit v podobě videa, nebo audia, případně také zvolit jeho zmiňovanou kvalitu.

V sekci Advanced Options se ještě nabízí rozšiřující možnosti. Jak už jsme zmínili výše, právě takto si můžeme stáhnout například i náhledový obrázek videa či originální titulky. V poslední řadě pak vybereme umístění Save to a volbu potvrdíme tlačítkem Download.

Krok 4: V následujícím kroku už nezbývá nic jiného, než počkat na dokončení stahování. Ihned poté už video najdete na místě, kde jste jej nechali uložit. O všech stažených videích se můžete přesvědčit v sekci Finished.

EaseUS Video Downloader stáhnete zdarma zde

YouTube Premium

Dalším způsobem, jakým si můžete stáhnout videa z YouTube do vašeho Macu a prohlédnout si je například později, je prostřednictvím služby YouTube Premium. Pokud si totiž platíte tuto službu, nejen že tak můžete sledovat videa z YouTube bez reklam, ale zároveň tak získáváte poměrně cennou možnost pro jejich stahování. V praxi je to navíc poměrně jednoduché. Předplatitelům se totiž po boku tlačítka like a dislike ještě zobrazí možnost Stáhnout. Jakmile na tlačítko klepnete, video se automaticky stáhne (v předem nastavené kvalitě) a vy tak k němu získáváte přístup. Úplně stejně celý proces funguje i na iPhonech.

Ačkoliv se jedná o nesmírně jednoduchou variantu, jak stáhnout video z YouTube, je nutné vzít v potaz jednu zcela zásadní věc. Jak už jsme naznačili výše, služba YouTube Premium totiž není zdarma a pro užití jejich benefitů si ji tak musíte předplácet. Konkrétně vás vyjde na 179 Kč měsíčně. Na druhou stranu je otázkou, zda se vám takováto investice vůbec vyplatí.

VLC

Ke stažení videa z platformy YouTube vám dokáže posloužit i velice oblíbený multimediální přehrávač VLC. Ten se řadí mezi nejpoužívanější přehrávače vůbec a je tedy dost velká šance, že jej máte i na svém zařízení. VLC totiž dokáže přehrávat nejen videa z místního úložiště, ale také ze síťového zdroje. Tím se ale přesouváme k poměrně zásadní překážce. VLC primárně slouží pro přehrávání a ne ke stahování, což komplikuje celý proces.

Při použití VLC tak nejprve musíte dát video přehrávat, počkat na jeho načtení a následně teprve z dat konkrétního média získat informace o takzvané lokaci. Tento odkaz je nutné zkopírovat a přesunout se s ní nazpět do prohlížeče, kde až v možnostech budete mít příležitost pro stažení konkrétního souboru, respektive videa. Celý proces je tedy poměrně složitější a zbytečně komplikovaný, a to jsme ani nezmínili fakt, že na načtení videa budete muset nějakou tu chvíli počkat. Zároveň ne každý může mít vůbec samotnou příležitost pro stažení YouTube videa přes VLC. Někteří uživatelé totiž reportují potíže.

Je stahování z YouTube legální?

Zároveň určitě nesmíme přeskočit poměrně zásadní otázku. Je stahování videí z YouTube vůbec legální? V zásadě je stahování videí z platformy proti jejím podmínkám použití, což poměrně rychle odpovídá na samotnou otázku. To samé platí i pro reprodukování, distribuování, vysílání, prodávání, vlastní licencování či jiné upravování. Není to ale tak úplně jednoznačné. Problém totiž nespočívá v samotném stažení, jako spíše v potenciálním zneužití autorského díla některého z tvůrců. Pokud byste tedy stáhli některé video z YouTube a následně jej nahráli na vlastní kanál, porušujete tím autorská práva, což vyústí v následnou penalizaci.

Takzvaně znovupoužít můžete díla s licencí Creative Commons. V takovém případě si autorská práva drží stále konkrétní autor, který ale zároveň umožňuje veřejný přístup k reprodukci a distribuci jeho výtvoru. Díky tomu tak daný snímek můžete zakomponovat například do vlastního videa. Je tedy nutné vzít v potaz zmiňovaná autorská práva neboli copyright. Jejich porušením totiž nejen že porušíte podmínky použití YouTube, ale zároveň i zákon platný v České republice.

Shrnutí

V závěru nám už nezbývá nic jiného, než si shrnout celkové možnosti toho, jak stáhnout YouTube video na Mac. V tomto článku jsme si tedy ukázali hned tři metody, které vám s celou problematikou dokážou znatelně pomoct. Jaká z nich je tedy nejlepší? Na to se lze podívat z hned několika směrů. Z hlediska jednoduchosti se jako vítěz jeví služba YouTube Premium. Jak už jsme ale zmínili, její hlavní nedostatek spočívá v tom, že ji musíte platit na bázi měsíčního předplatného. Víceméně naopak je tomu u přehrávače VLC. V takovém případě je proces stažení poměrně obtížný a navíc vám ani nemusí fungovat.

Schválně jsme si nechali na konec aplikaci EaseUS Video Downloader, která představuje bezkonkurenčně nejlepší řešení. S pomocí tohoto softwaru můžete rychle a jednoduše stahovat videa. U toho to ale nekončí. Jak už jsme uvedli v části článku věnované tomuto programu, EaseUS Video Downloader si zároveň poradí se stahováním z celkově více než 1000 zdrojů, dokáže přímo stáhnout pouze audio (ve formátu MP3 a WAV), případně nemá problém ani se 4K videi. Aplikace je dostupná ke stažení zcela zdarma. Na druhou stranu se nabízí i placená verze, která vám odemkne plný potenciál programu a zpřístupní řadu dalších skvělých funkcí.