Rozhovor s MMA fighterem Janem Malachem o smartphonech, Instagramu i technologiích ve sportu

MMA se těší v poslední době ve světě nebývalé oblibě, která navíc neustále stoupá. A protože moc baví i nás v redakci, rozhodli jsme se mediálně spojit síly s největší tuzemskou organizací Oktagon MMA a její bojovníky v krátkosti vyzpovídat ohledně toho, jak používají a potažmo i vnímají ve svém životě technologie. Prvním respondentem, kterého si dnes představíme, je KRÁL SEVERU Jan Malach, který nastupuje v Lightweight divizi. Jeho domovským klubem je Reinders MMA, jeho sherdog hlásí 13 výher a 13 proher v jeho profesionální kariéře.

Používáš iPhone, nebo telefon s Androidem?

Používám iPhone.

Součástí života sportovce jsou v dnešní době i sociální sítě jako Instagram, Facebook atd. Spravuješ si je sám, nebo je bereš jako nucené zlo? Jaké všechny používáš?

Spravuji si je sám a používám převážně Instagram. Na Facebook v poslední době skoro vůbec nechodím.

Jsi schopní si sociálními sítěmi vydělávat? Vydělávají vám více než sport?

Mám za sebou zajímavé spolupráce. Vždy si vybírám jestli firma či produkt ke mně pasuje, aby ta reklama pak nebyla tlačená a na sílu. Když do něčeho jdu, chci, aby to působilo přirozeně. Primární zdroj to pro mě ale určitě není.

Používáš sporttestery?

Používám sporttester v obdobích, kdy jsem třeba po zranění a nechodím se tolik prát. Při sparingu v plné přípravě mi pak nesedí ho používat.

Používáš nějaké aplikace pro sport?

Nepoužívám. Dřív jsem používal aplikaci ke sporttesteru, ale nyní už jedu bez ní.

Jaké technologie ještě při tréninku používáš?

To vím zcela přesně – žádné.

Máš nějaký speciální playlist, který při tréninku posloucháš?

Pokud trénuji doma v mé vlastní tělocvičně nebo jdu běhat, tak ano. Neřekl bych vyloženě ale speciální. Na hromadném tréninku ani hudbu skoro nevnímám, pokud něco zrovna hraje.

Kdybys mohl mít ve smartphonu jedinou aplikaci, která by to byla?

Asi by to bylo Safari.

Jsi technologický fanoušek? Záleží ti na tom mít každý rok nový model telefonu, nebo to naopak vůbec neřešíš a vystačíš si se starším modelem?

Fanoušek vyloženě nejsem, ale snažím se jít s dobou a nebýt úplně pozadu. iPhone kupuji nový přibližně jednou za 2 až 3 roky, ale nemám rozhodně problém ho koupit i dřív, když mě nový model něčím zaujme. Rozhodně ale nejsem typ člověka, který musí mít poslední model jenom, aby ho měl.

A jaká je tvá nejoblíbenější elektronika celkově?

Když nad tím tak přemýšlím, tak asi ten iPhone. Bez něj bych logicky nemohl ovládat další elektroniku, kterou používám. Jsou to například JBL reproduktory a tak podobně.