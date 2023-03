Recenze UB+ S1 Circle: Tenhle zvuk má koule!

Koule, kterou právě držím v ruce, je naprostá novinka od společnosti UB+, která díky ní vstupuje na trh s přenosnými bezdrátovými reproduktory. Na první pohled zaujme samozřejmě designem, nás však zajímá nejen to, jak reproduktor vypadá, ale hlavně, jak hraje. Právě na to a mnohem víc se podíváme na následujících řádcích. Pokud máte chuť, pojďte si přečíst recenzi na nový UB+ S1 Circle.

UB+ S1 Circle je bezdrátový reproduktor s vlastní integrovanou baterií, díky které dokáže hrát až 16 hodin v kuse na jedno nabití. Jakmile mu dojde energie, stačí jej nabít pomocí USB-C portu. V těle samotného reproduktoru se kromě baterie ukrývá také 2 x 2.5″ Bass+ 1″ výškový + 2 x pasivní měnič. Díky tomu nabízí UB+ S1 Circle výkon 20W + 20W a dosahuje hlasitosti až 93 dB. Do reproduktoru dostanete zvuk ze svého zařízení buď pomocí 3,5 mm jack konektoru a nebo samozřejmě bezdrátově a to přes Bluetooth s podporou kodeku AAC.

recenze UB+ S1 Circle

Jednou z nejzajímavějších věcí kromě zvuku je design. Společnost Ub+ vsadila na tvar koule s gumovým podstavcem, díky kterému můžete postavit reproduktor na stůl, aniž by se odkutálel. Celou kouli pak v podstatě obepíná gumový kruh, na kterém najdete jak výdech reproduktoru, tak ovládací tlačítka, kovové poutko pro připevnění koženého poutka a také kryt, pod kterým se ukrývá USB-C pro nabíjení a 3,5mm jack konektor. Nechybí ani informační LED dioda, pomocí které víte, v jakém režimu se reproduktor zrovna nachází. Design je to rozhodně zajímavý, neotřelý a navíc celá koule nezabírá nijak moc místa, takže pokud si pořídíte pár a propojíte jej, je to ideální velikost například k MacBooku nebo iMacu. Jediné, co bych si dovolil z hlediska designu vytknout, jsou tlačítka, která jsou umístěna v onom gumovém kruhu a při jejich mačkání musíte být jednak poměrně přesný, ale také musíte vynaložit dostatek síly.

Naopak co se mi skutečně líbí, je gumová podložka, díky které nejenže se reproduktor nekutálí po stole, ale filtruje také vibrace a rezonance, díky čemuž je zvuk kvalitní i při vyšší hlasitosti poslechu. Co se velikosti reproduktoru týká, je reproduktor velký 465 x 235 x 275 mm a jeho váha je 1 kilogram. Pokud chcete sladit reproduktor se zbytkem interiéru, pak máte na výběr světle šedou, černou, oranžovou, žlutou, tmavě modrou a modrou variantu reproduktoru. V balení najdete kromě reproduktoru UB+ S1 Circle také USB kabel pro nabíjení a kožený řemínek. Právě pomocí poutka na reproduktoru a řemínku můžete reproduktor také někam pověsit, což může být celkem zajímavá a nezvyklá alternativa umístění.

To nejdůležitější u každého reproduktoru je samozřejmě zvuk. I když jsou reproduktory stále ještě na hraně toho, co lze považovat za přenosné a kilový reproduktor, jenž se vejde do dlaně, dáte jakž takž do batohu a vezmete jej na nějakou tu párty, zvuk odpovídá mnohem větším klasickým bednám. Zvuk je totiž až překvapivě přesný, hutný a nechybí mu basová složka. Basová složka je možná trošku výraznější nad zbytkem, ale je to opravdu jen decentně. Jako vždy u jednoho reproduktoru je potřeba si uvědomit, že zvuk vychází z jednoho místa, ovšem to se snaží celkem úspěšně tyto reproduktory maskovat tím, že výdechy reproduktorů jsou umístěny na bocích a hrají do stran. Vše výše uvedené umožňuje kombinace 2,5” subwooferu, hedvábných výškových reproduktorů a pasivního zářiče. Samozřejmě, není to na poslech, při kterém zavřete oči a budete vnímat každý jeden tón a jediné, co vám bude dělat společnost, je sklenka něčeho dobrého a dým z doutníku. UB+ si nehrají na audiofilní reproduktory, ale pokud je vytáhnete na nějaké párty, rozhodně s nimi neuděláte ostudu. Stejně tak se hodí na domácí poslech nebo sledování filmů.

Stejně tak je není problém používat jako primární reproduktory pro iMac nebo MacBook. Jejich design a velikost totiž lahodí oku a zvuk zase uším. V tom případě se vám bude hodit možnost propojení dvou nebo více reproduktorů a to buď v režimu TWS při dvou, nebo v režimu Matrix, při více než dvou reproduktorech. V těchto režimech se streamuje zvuk z vašeho zařízení do dvou nebo více reproduktorů najednou a dokážete tak ozvučit větší místnost. Nejedná se však o pravý a levý kanál, ale vždy jde do obou reproduktorů stejný zvuk. Využití je tedy především pro ozvučení větších místností, případně pokud si reproduktory umístíte do „stereo“ rozmístění.

Zcela upřímně, já sám bych nad reproduktory uvažoval v případě, kdy potřebuju výkonné a kvalitně hrající reproduktory, které mohu přenášet. Tedy něco, s čím jezdím někam na chatu a tak podobně. Stejně tak jsou ideální k počítači na menší stůl, do dětského pokoje. Určitě to nejsou reproduktory k televizoru nebo na nějaké hifistické poslouchání, ale to věřím, že každý chápe na první pohled.

K ovládání a párování reproduktorů slouží aplikace UB+ Seek, která je dostupná jak v App Store, tak i v Google Play. Pomocí této jednoduché aplikace můžete ovládat každý reproduktor zvlášť, případně z nich udělat TWS. Reproduktory můžete na dálku zapínat, vypínat, pouštět do nich hudbu, měnit hlasitost a navzájem je propojovat a odpojovat. Celá aplikace je velmi jednoduchá a funguje zcela intuitivně. Nechybí ani možnost aktualizovat firmware nebo si jednotlivé reproduktory pojmenovat k obrazu svému. Samozřejmostí je pak přehled o stavu baterie a o tom, zde je reproduktor aktuálně aktivní, nebo je vypnutý. Co je pěkné, je fakt, že každý reproduktor má svoji barvu, kterou vidíte také v aplikaci. Ovládat aplikaci zvládne skutečně kdokoli a nemusíte se bát, že byste s tím měli sebemenší problém.

UB+ S1 Circle je naprostá novinka a přiznám se, že i celá značka UB+ pro mě byla doposud jednou velkou neznámou. Když se však nyní ohlédnu za řádky výše, musím s příhlednutím k ceně, která je lehce pod šest tisíc korun, říct, že mě reproduktor velmi mile překvapil. Je pravda, že na Bluetooth reproduktor se cena může zdát vyšší, ovšem kvalita zvuku ji jednoznačně odpovídá. Reproduktor není žádná hračka, ale skutečně kvalitní reprák, který rozezvučí nejen nějakou menší místnost, ale udělá vám službu kdykoli a kdekoli a kdyby mu náhodou docházel dech, stačí připojit další a další a další. Pokud tedy nehledáte chrastítka za pár korun, ale myslíte to s přenosným reproduktorem vážně, UB+ S1 Circle nabízí skvělý poměr velikosti, kvality zvuku a ceny a věřím, že tak, jak mile překvapil mě, překvapí i vás.

UB+ S1 Circle si můžete zakoupit přímo zde.