5 skvělých funkcí ve watchOS 9, které stojí za vyzkoušení

Odběr podcastů

V operačním systému došlo také konečně k dlouho očekávanému vylepšení nativní aplikace Podcasty. V té nyní máte nově možnost sledovat vybrané podcasty, případně naopak zrušit jejich sledování. Stačí spustit Podcasty -> Pusťte si, zajet níže k položce You Might Like a klepnout na ni. Vyberte pořad, který vás zaujal, klepněte na něj a poté klepněte na Sledovat.