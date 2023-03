Na světě jsou první modro-zlaté Apple Watch Ultra. Vypadají fantasticky

Když Apple loni v září světu poprvé ukázal Apple Watch Ultra, nejednoho jablíčkáře jimi doslova nadchnul. Drobnou kaňkou na jinak skvělých hodinkách je nicméně fakt, že jsou k dispozici jen v jedné barevné variantě, která tak z logiky věci nesedí každému. Na světě se však najdou šikulové, kteří jsou schopni tuto věc naprosto dokonale vyřešit. Jedním z nich je i klenotník z Arizony, který v minulosti přetvořil Apple Watch Ultra tak, aby měly leštěné tělo, a nyní přišel na způsob, jak je perfektně obarvit. Ostatně, podívejte se na video níže, které vydá za víc než 1000 slov.

Klenotník použil pro přebarvení Apple Watch metodu eloxování, tedy chemicko-tepelnou povrchovou úpravu kovu. Díky tomuto procesu je schopný hodinky přebarvit do celé řady nejrůznějších barev a to v takové kvalitě, jako kdyby se pro vytvoření dané barevné varianty rozhodl přímo Apple. Ještě zajímavější je pak možná fakt, že lze dokonce barvy kombinovat, což se podařilo i u hodinek z videa. Zatímco jejich korunka je částečně zlatá, tělo hodinek je modré. V kombinaci se zlatým článkovým řemínkem se pak jedná o pastvu pro oči. Klenotník navíc tvrdí, že problém není ani se spoustou dalších barev s výjimkou černé, která není v barevném spektru dané metody. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ačkoliv se po upgradu jedná o vskutku unikátní hodinky, jejich cena je stále relativně příznivá. Zatímco za standardní Apple Watch Ultra si totiž Apple v USA účtuje 799 dolarů, upravený model vychází na 1499 dolarů, což s ohledem na unikátnost a ruční práci není až tak hrozné. Respektive, v minulosti jsme viděli spousty nejrůznějších úprav elektroniky, kde se však cena zvedla klidně i desetinásobně a víc.