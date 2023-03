Mapy.cz se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, které zpříjemní jejich používání

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost. A ta nyní ještě zcela určitě vystřelí.

Seznam se nyní rozhodl u svých Map.cz nasadit možnost rychlých překladů cizojazyčných informací a to včetně recenzí. Zejména v zahraničí se tedy nyní stanou Mapy.cz podstatně využitelnějšími, protože vám umožní bez znalosti jazyka dané země zjistit vše potřebné skrze integrovaný překladač. Například takový výběr restaurace či hotelu tedy bude naprostou hračkou, protože si budete moci o recenzích udělat daleko lepší obrázek.

ລັດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ Co by to tak mohlo být? Mapy už vám to prozradí. Cizojazyčné informace teď stisknutím jednoho tlačítka změníte na české. A náš kouzelný proutek mává dál. Co takhle stejně snadno přeložit i hodnocení od zahraničních uživatelů? Je tu někdo pro?

— Mapy.cz (@mapy_cz) March 30, 2023