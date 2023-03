Apple může slavit. Po 10 letech udolal proslulého patentového trolla

V Applu mají jistě radost. Po desetiletém soudním souboji dal odvolací soud za pravdu jablečné společnosti nad licenční a patentovou společností VirnetX, která je často označována za patentového trolla. Ačkoli jde o velké vítězství, případ nemusí být u konce.

Vraťme se ale v krátkosti na začátek. Apple a VirnetX mají za posledních 13 let velké množství soudních sporů ohledně patentů. V roce 2012 soud ve východním Texasu rozhodl, že Apple porušil několik patentů VirnetX souvisejících se síťovou technologií a stanovil náhradu škody na 368 milionů dolarů. Po několika odvoláních a opakováních řízení se tento případ nakonec dostal v roce 2020 až k Nejvyššímu soudu, kde byl poslední pokus společnosti o zvrácení rozhodnutí zamítnut. Apple poté zaplatil VirnetX 454 milionů dolarů za vyřízení případu. V roce 2016 federální soudce ve východním Texasu rozhodl, že Apple musí zaplatit 302,4 milionu dolarů jako odškodné za porušení patentů VirnetX službami FaceTime a iMessage.

Tyto škody byly poté zvýšeny na 440 milionů dolarů kvůli úrokům, zvýšeným škodám a dalším nákladům. Apple se pokusil odvolat, ale jeho žádost byla v roce 2019 zamítnuta odvolacím soudem. To nás přivádí do dnešního dne, protože Apple a VirnetX čelí v samostatném případě týkajícím se patentů souvisejících se službami FaceTime, VPN a iMessage. V roce 2018 porota ve východním Texasu udělila VirnetX odškodné 502 milionů dolarů a rozhodla, že Apple porušil několik patentů souvisejících s technologií VPN. Apple se proti rozhodnutí okamžitě odvolal. Patenty v tomto případě však byly minulý rok zrušeny americkým úřadem pro patenty a ochranné známky. Zrušení patentů před pár dny potvrdil soud. Nyní se tedy čeká na řízení u texaského soudu, který by vzhledem k neexistujícím patentům měl svůj původní verdikt zrušit. Tím celá soudní sága skončí.