AirTagy stále vzbuzují kontroverze. Dokáží pomoci, ale i zničit celou dovolenou

Zhruba za měsíc tomu sice budou už dva roky od chvíle, kdy Apple světu představil lokalizátory AirTag, nicméně ani dnes nemají uživatelé tak úplně jasno v tom, zda se jednalo o dobrý, nebo naopak špatný nápad. AirTagy totiž sice dokáží perfektně posloužit například pří ztrátě zavazadla, klíčů a tak podobně, ale také pořádně zavařit, pokud je někdo začne zneužívat ke sledování osob a tak podobně. Právě druhý případ se nyní stal i dvěma cestovatelkám, které kvůli tomu měly z velké části zničenou dovolenou.

Americký portál 7News upozornil na příběh dvojice žen, které se vydaly na dovolenou na Bali, kde si chtěly pročistit hlavu od každodenních starostí. Po cestě jim však někdo vložil do batohu AirTag, díky kterému je mohl poměrně detailně sledovat. Ani jedna z žen u sebe navíc neměla žádný Apple produkt, kvůli čemuž je tak AirTag v zavazadle nemohl upozornit na to, že s nimi cestuje. Až jeho zvuková výstraha zajistila to, že jej cestovatelky našly a deaktivovaly. Háček však byl v tom, že se tak stalo až ve chvíli, kdy už byly ubytované, takže se hypoteticky mohlo stát, že by je pronásledovatel vystopoval až k jejich novému domovu. Ženy si tak místo toho, aby si užívaly na dovolené klidu, musely najít nové bydlení, aby eliminovaly riziko jakéhokoliv nebezpečí.

Příběh žen je dalším důkazem toho, že v síti Najít je obrovská síla, která může být sice velmi užitečná, ale i velmi zrádná a nebezpečná. Bohužel, řešení, kterým by Apple mohl zneužívání AirTagů ke sledování lidí zamezit, tak úplně neexistuje. Jedinou možnosti by bylo odpojení lokalizátorů od Najít s tím, že by fungovaly jen ve spojení s Bluetooth daného iPhonu. To by však přišly o svůj hlavní benefit ve formě možnosti sledovat jejich polohu de facto kdekoliv, kde se pohybují jablíčkáři.

