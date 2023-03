5 tipů a triků pro Messenger, které se vyplatí znát

Připadají vám jména kamarádů, členů rodiny či kolegů na Messengeru nudná? Můžete jim přiřadit unikátní přezdívky. Volte ale s rozumem – dotyčný se dozví o tom, jakou přezdívku jste mu dali. V Messengeru se přesuňte do příslušné konverzace a v horní části displeje klepněte na jméno dotyčného. V sekci Přizpůsobení pak stačí jen klepnout na Přezdívky a zadat přezdívku.

O možnosti posílání obrázků prostřednictvím Messengeru jistě víte. Věděli jste ale, že u těchto obrázků můžete provádět anotace? Přejděte do příslušné konverzace, nalevo od pole pro zadání zprávy klepněte na ikonku obrázku a vyberte snímek, který chcete poslat. Než jej odešlete, vyberte v horní části displeje požadovaný nástroj pro úpravy, snímek upravte a odešlete.

Tajné konverzace

V Messengeru na iPhonu máte možnost využívat také funkci koncového šifrování. Ta sice není k dispozici ve výchozím nastavení, není ale problém ji aktivovat. Přejděte do vybrané konverzace a v horní části displeje klepněte na jméno uživatele. V menu zamiřte do sekce Další akce a klepněte na Přejít do tajné konverzace.