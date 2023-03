WhatsApp se dočká dalšího zlepšení ochrany soukromí

Platformě WhatsApp, která spadá pod společnost Meta, se podařilo udržet se mezi oblíbenými komunikačními aplikaci i navzdory některým problémům. Tvůrci WhatsAppu příslušnou aplikaci neustále vylepšují, a nyní přichází další vylepšení v oblasti soukromí.

Jednou z funkcí, které aplikace WhatsApp nabízí, je automatické mazání zpráv. Uživatelé mají v současné chvíli možnost u vybraných chatů automaticky odstranit zprávy po uplynutí 24 hodin, jednoho týdne nebo tří měsíců, podle dostupných zpráv to ale vypadá, že by WhatsApp již brzy mohl v tomto směru nabídnout více možností. Prozradila to betaverze desktopové aplikace WhatsApp, o novince informoval server WABetaInfo.

V současné době probíhá testování patnácti dalších možností přizpůsobení mizejících zpráv, novinka by se měla objevit v některé z příštích aktualizací aplikace. Na screenshotu z webu WABetaInfo můžetem vidět, že ke stávající nabídce časových limitů pro automatické mizení zpráv přibylo tlačítko pro více možností. Uživatelé by měli v budoucnu získat možnost nastavit automatické mizení zpráv po jednom roce, 180 dnech, dvou měsících, jednom měsíci, třech týdnech, dvou týdnech, 6, 5, 4, 3 a 2 dnech nebo 12, 6, 3 hodinách a jedné hodině. Rozšíření těchto možností tak dává uživatelům ještě větší kontrolu nad jejich soukromím. Funkce je v současné chvíli ve stádiu vývoje, kromě desktopové verze by si v budoucnu měla najít cestu také do aplikace WhatsApp pro iOS a Android.