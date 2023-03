WhatsApp testuje převratnou novinku! Bude možná jen pro iPhony

Obliba komunikátoru WhatsApp je mezi uživateli stále obří a tak není divu, že jeho „provozovatel“ ve formě společnosti Meta stále přemýšlí nad tím, jak jej vylepšit a učinit tak co možná nejvíce atraktivním i do budoucna. Díky novinkám, které do aplikace nasazuje, se mu to však daří a jak se zdá, dařit bude i nadále. Beta testeři z webu WABetaInfo totiž objevili v betách iOS aplikace novou funkci ve formě krátkých videozpráv. Poměrně překvapivé je nicméně to, že ve stejné verzi bety pro Androidy nic takového k dispozici není.

Princip novinky je naprosto jednoduchý. Uživatelé budou moci zkrátka nahrát přímo v aplikaci video o délce maximálně 60 vteřin s tím, že jej budou moci následně poslat de facto stejně jako třeba hlasovou zprávu. Protistrana si jej tedy bude moci jednoduše přehrát a následně na něj zareagovat. Vše je samozřejmě end-to-end zašifrované a co je poměrně zajímavé, nepřeposlatelné a nativně neuložitelné. Screenshoty nicméně z videa dělat jdou, tudíž určitý záznam přeci jen „projde“.

Kdy přesně novinka do WhatsAppu dorazí není v současnosti zatím bohužel jasné. Dá se nicméně předpokládat, že vzhledem k povaze funkce si na její uvolnění ještě nějakou chvíli počkáme. WhatsApp totiž větší upgrady testuje zpravidla poměrně dlouho a tohle bude pravděpodobně tentýž případ.