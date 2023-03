5 skrytých tipů a triků ve WhatsApp, které byste rozhodně měli znát

Věděli jste o tom, že ve WhatsAppu můžete psát zprávy tučně, kurzívou, přeškrtnutě a dalšími jinými formáty? Rozhodně se nejedná o nic těžkého – musíte před a za textem použít speciální znaky, které ve finále zprávu do chtěného formátu převedou. Pokud tedy chcete část zprávy nějakým způsobem zvýraznit, anebo chcete někoho citovat, tak se stačí podívat do galerie níže. V ní najdete příklady toho, jakým způsobem lze text ve WhatsAppu formátovat, a jaké znaky musíte pro formátování použít.

WhatsApp kromě připnutí konverzací nabízí také možnost pro „připnutí“ zpráv. Pokud vám někdo napsal něco, co si chcete uložit, popřípadě jste něco napsali vy a chcete to mít po ruce, tak si onu zprávu můžete jednoduše uložit. Stačí, abyste v konverzaci na zprávě podrželi prst , a poté z rozbalovací nabídky vybrali možnost Označit hvězdičkou . Tyto zprávy poté najdete v sekci Nastavení (ikona vpravo dole) v sekci Zprávy s hvězdičkou .

S kým si nejvíce píšete?

Před několika lety bylo na Facebooku velmi trendy sledovat to, kolik s kým máte zpráv. Na prvním místě to většinou bylo jasné, jelikož se zde nacházel váš dlouholetý nejlepší kamarád, anebo drahá polovička. Bohužel, tato možnost už není z bezpečnostních důvodů k dispozici. Ve WhatsAppu však ale tato možnost stále existuje. Stačí, abyste se přesunuli do sekce Nastavení, kde se poté přesuňte do sekce Využití dat a úložiště. Zde se přesuňte do Využití úložiště, kde se zobrazí seřazené konverzace podle velikosti v úložišti. Pokud určitou konverzaci rozkliknete, tak si můžete zobrazit, kolik v ní je zpráv.