Do WhatsApp míří další klíčové vylepšení

Meta ve středu oznámila, že aplikace WhatsApp dostane nové funkce, které vylepší zážitek ze skupinového chatu. Nejnovější aktualizace přináší do oblíbené aplikace pro rychlé zasílání zpráv možnost, aby správci skupin mohli rozhodnout, kdo se může ke skupině připojit. Dalším vylepšením je pak usnadnění přehlednosti, nyní lze snadno zjistit, které skupiny máte společné s jinými kontakty ve svém seznamu.

Jak společnost informovala v příspěvku na blogu, dnešní aktualizace WhatsApp přichází s novými ovládacími prvky pro administrátory skupin. Správci mohou přijetí nového člena ve skupinovém chatu povolit nebo zakázat. Meta odůvodňuje tento krok s tím, že skupiny jsou místem, kde lidé vedou některé ze svých nejintimnějších rozhovorů, proto je důležité, aby administrátoři mohli jednoduše rozhodnout, kdo se může a kdo se nemůže připojit.

Nyní tedy, i když zájemce disponuje přístupovým odkazem na skupinu, může se tato osoba dostat do situace, kdy bude zapotřebí před připojením čekat na schválení administrátorem. To ovšem není jediná nová funkce týkající se skupin WhatsAppu. Podle autorů aplikace je také snazší zjistit, které skupiny máte společné se svými kontakty. Můžete vyhledat kontakt a zobrazit seznam všech skupin, ve kterých je daná osoba také členem. Tento seznam samozřejmě zahrnuje pouze skupiny, kterých se účastníte také vy. Je to ale jistě cesta k větší přehlednosti. Ať už se snažíte zapamatovat si název skupiny, o které víte, že ji s někým sdílíte, nebo chcete vidět ty, ve kterých jste oba, je nyní snadné vyhledat jméno kontaktu a zobrazit vaše společné skupiny, uvádí v příspěvku Meta.

Před několika dny WhatsApp začal zavádět hlasovou podporu pro zveřejňování aktualizací stavu. Platforma pracuje i na nové funkci Expiring Groups, tedy možnosti nastavit datum, kdy vyprší platnost konkrétních skupinových chatů. Kromě toho testuje WhatsApp také novou funkcionalitu, která uživatelům umožní upravovat odeslané zprávy, podobně jako Telegram a iMessage.

Co se týče nasazení nových funkcí pro správce skupin, WhatsApp říká, že začnou být globálně zaváděny během několika příštích týdnů. Aplikace WhatsApp je zdarma ke stažení na App Store a vyžaduje iPhone se systémem iOS 12 nebo novějším.