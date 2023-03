Ruský iPhone je naprostý výsměch, aspiruje na nejhorší telefon všech dob

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že ruští úředníci dostali zákaz používání iPhonů, jelikož stát ani jeden z těchto systémů nepovažuje za transparentní co se týče práce s daty a informacemi. Aby se Rusům iPhony opouštěly snáze, rozhodl se jim stát již před časem vytvořit konkurenci coby odpověď na sankce, které jsou na Rusko uvalované kvůli jeho agresi na Ukrajině. Jak se však nyní ukazuje, hovořit o nových ruských smartphonech jakožto o konkurenci pro iPhony, potažmo jiné smartphony vlastně vůbec nejde.

Nový ruský smartphone nese název AYYA T1 a svými specifikacemi je pro smích. Nabízí totiž starý Android 11, ještě starší 12nm čipset MediaTek Helio P70 Pro (který mimochodem nepodporuje 5G) či 6,5“ LCD displej s ubohým rozlišením 1600 x 720 pixelů. Jen pro zajímavost, iPhone 14 Pro Max má na takřka stejných palcích rozlišení 2796 × 1290 pixelů. K smíchu je ale třeba i RAM paměť, která přesto, že se jedná o androidí telefon, dosahuje jen 4 GB. Na své si pak nepřijdou ani fotografové, jelikož telefon disponuje zadním duálním fotoaparátem s rozlišením 12MPx a 5MPx (širokoúhlý + ultraširokoúhlý). Snad jediné, co je vcelku slušné, je kapacita baterie 4000 mAh, či základní úložiště 128 GB, které je tedy stejné jako u základních iPhonů.

Meanwhile in Russia, Maria Butina is busy promoting the homegrown AYYA T1 smartphone after Apple announced it was halting sales here

"Well my dears, we're facing yet another challenge. Apple has stopped selling its smartphones in Russia. But that's not a problem at all!" pic.twitter.com/p58FbR0Rkh

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 2, 2022