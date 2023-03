Konec sporům o televizi? Apple chce naučit Apple TV vysílat více věcí současně

V souvislosti s Apple TV+ je v poslední době hodně slyšet o sportovních přenosech, které pro ní Apple údajně chce zajistit. Už nyní na ní lze sledovat například MLS či MLB, avšak do budoucna by rád kalifornský gigant zajistil například i vysílání Premier League, Champions League a řady dalších sportovních soutěží. Tyto informace sice zatím nebyly z jeho strany oficiálně potvrzeny, nicméně vyplývají jak z uniklých informací o jednáních o právech, tak i z kódu včera vydané bety tvOS 16.5.

Známý vývojář narazil v kódu tvOS 16.5, konkrétně pak jeho nativní aplikace Apple TV, na zmínku o nové možnosti režimu Obraz v obraze nebo chcete-li Picture in picture. Řeč je konkrétně o multiview formátu, kdy by se měla obrazovka de facto rozčtvrtit a v každém jejím poli bude vysílán jiný sportovní přenos. Sportovním fanouškům tak díky této novince neuteče nic ze souběžně hraných zápasů a vyloučit nelze ani to, že si půjde do jednotlivých oken pustit více pořadů z Apple TV+ obecně a tím vyřešit například spor s partnerkou ohledně toho, na co se budete večer dívat. Zatímco ona bude moci teoreticky sledovat její oblíbený romantický film, vám poběží ve vaší části obrazovky fotbalová Champions League. Na nasazení novinky si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat – nejdřív totiž dorazí až v plné verzi tvOS 16.5 odhadem za měsíc a půl.