Hry od Netflixu půjdou hrát na televizích, ovládat je budete přes iPhone

Když Netflix oznámil, že se pustí do herní branže, nebylo příliš mnoho těch, kteří by měli od tohoto kroku velká očekávání. A zatím nutno říct, že oprávněně. Hry od Netflixu opravdu nejsou žádnými AAA tituly. Často jde o jednoduché hry, které nějakým způsobem obohacují příběh oblíbených seriálů. Netflix ale ještě neřekl poslední slovo a třeba se časem dočkáme výrazného zlepšení. Může tomu napovídat údajný záměr přinést hry na chytré televize, přičemž váš iPhone by byl používaný jako ovladač.

Nutno dodat, že nejde o žádné oficiální oznámení ze strany platformy. Myšlenka byla objevena v kódu mobilní aplikace. Mohlo by se jednat o zajímavé řešení, které ale samozřejmě není nikterak převratné. IPhone coby ovladač je použitelný i u vybraných herních titulů na Apple TV. Vzhledem k okolnostem (objevení v kódu aplikace) je jasné, že tento nápad nemusí být nikdy uveden v život. Kdejaký hráč potvrdí, že smartphone coby ovladač s digitálními tlačítky není zrovna ideální. Pokud se ale Netflix k tomuto kroku přeci jen odhodlá, měl by přispěchat s lepšími hrami. Hrajete pravidelně nějakou hru od Netflixu?