Na Měsíci bude možná rychlejší internet než u vás doma. Zavede ho tam Nokia

Ani v dnešní době není na mnoha místech (nejen) České republiky k dispozici internetové připojení s rychlostí vyšších desítek, popřípadě nižších stovek Mb/s. Situace se sice pomalu zlepšuje, nicméně je jasné, že ještě pěkných pár let bude na mnohá místa z hlediska rychlosti internetu zapomenuto. O to víc zaujme projekt finské společnosti Nokia, která zavádí internet na Měsíci a která u něj de facto slibuje, že bude rychlejší než připojení na lecjaké vesnici či městě.

Že Nokia buduje na Měsíci infrastrukturu pro internetové připojení není žádným tajemstvím – projekt totiž odstartoval již v roce 2020. Nyní se však zdá, že se konečně chýlí ke svému konci a v budoucnu tedy bude možné výhody internetu na naší nejbližší přirozené družici využít. A jaká že bude jeho rychlost? Velmi dobrá. Internetové připojení by totiž mělo běžet ve 4G, takže by teoreticky mělo nabídnout až 1000 Mb/s. Jedním dechem je ale třeba dodat, že na Měsíci nemá internet sloužit k „sosání“ filmů či sledování Netflixu, ale ke vědeckým účelům či jednoduché bezdrátové komunikaci ať už se Zemí, nebo napříč kompatibilní elektronikou na Měsíci. Nechme se tedy překvapit, jak výhody internetu na Měsíci NASA do budoucna vytěží.