Apple vyvíjí MacBook Air s OLED displejem!

Že se OLED displeje chystají z iPhonů i na MacBooky a iPady sice není žádným tajemstvím, v souvislosti s jejich rozšiřováním se však doposud hovořilo primárně o řadách Pro. Minimálně v případě MacBooků však Apple podle nových informací portálu The Elec počítá s tím, že je nasadí i na modely Air. Minimálně jeden MacBook Air s OLED displejem je pak dokonce již ve vývoji.

Zdroje The Elec zjistily konkrétně to, že Apple ve svých dílnách v současnosti intenzivně pracuje na 13,3“ MacBooku Air s OLED displejem a stejným designem, jaký nabízí od loňska, kdy přijal čip M2. K uvedení by pak mohlo dojít už v příštím roce, kdy kromě MacBooku Air údajně představí Apple s OLED displejem i MacBooky Pro a iPady Pro. Je nicméně otázkou, nakolik se tato změna podepíše na ceně. Minimálně u iPadů Pro se totiž již nyní hovoří o drakonickém zdražení, které z nich udělá ještě nedostupnější tablety. U MacBooku Air si však Apple z podstaty věci nemůže dovolit jakkoliv vehementně zdražit, protože se jedná o vstupní stroj do jeho laptopového světa. Nabízí se proto otázka, zda náhodou neukáže jak modely s LCD, tak OLED, mezi kterými si budou moci uživatelé vybrat dle svých potřeb. Zároveň visí ve vzduchu otazníky nad tím, zda Apple ukáže s OLEDem nejen 13,3“ model, ale taktéž 15“ model, který se údajně chystá pro letošní rok. Dřív než v roce 2024 se však tyto informace bohužel nedozvíme.